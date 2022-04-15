билайн улучшил связь для жителей Екатеринбурга и 45 населенных пунктов Свердловской области

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билайн за последние несколько лет значительно укрепил сеть 4G и расширил ее охват в Свердловской области. Количество базовых станций, обеспечивающих клиентов мобильным интернетом и голосовой связью, за 4 года увеличилось в 4 раза. Дополнительный запас емкости вносит позитивный вклад в дальнейшую работу сети в условиях роста трафика. Клиенты компании могут оставаться на связи с близкими людьми и использовать удобный способ общения: совершать видеозвонки, отправлять аудиосообщения и фотографии в хорошем качестве, использовать голосовую связь и другие форматы, помогающие чувствовать родственников и друзей рядом.

В 2021 году оператор строил и модернизировал базовые станции на всей территории региона, а также развивал имеющуюся инфраструктуру, чтобы обеспечивать надежную связь и стабильные скорости интернет-серфинга еще большему числу свердловчан.

Важно, что билайн повышает качество связи как в мегаполисах, так и в относительно небольших коттеджных посёлках, деревнях и селах. Например, сегодня жители микрорайонов «Заречный», «Пионерский», «Широкая речка», жилых комплексов «Макаровский квартал», «Светлый» в Екатеринбурге, городов Карпинск, Нижняя Салда, Нижний Тагил, Первоуральск и других могут оперативно загружать тяжелые файлы, смотреть многосерийные фильмы и заказывать еду на дом даже в пиковые вечерние часы.

Такие же цифровые возможности открыты и для людей, проживающих в отдаленных поселениях. За прошлый год позитивные изменения в работе мобильных сервисов были отмечены в населенных пунктах Брод, Верхнее Дуброво, Косулино, Ольховка, Флюс. Жители могут пользоваться онлайн-сервисами, например, оформлять из дома необходимые документы через смартфон, и тем самым экономя время для общения с семьей. В общей сложности обновленное качество связи стало доступно для жителей 45 населенных пунктов региона.

Особое внимание оператор уделяет и развитию сети на социальных и туристических объектах, общественных пространствах. Только в прошлом году билайн построил indoor-сеть в крупных торговых центрах «VEER Mall» и «КомсоМолл», а также ТРЦ «DEPO» (г. Нижний Тагил), чтобы мобильный интернет был доступен в магазинах и на парковке, в зонах фудкорта. Теперь посетители могут советоваться с друзьями во время шопинга, отвечать на срочные телефонные звонки и находить самые выгодные предложения, быстро сравнивая цены в онлайн- и офлайн-магазинах.

Качество мобильных сервисов от билайна жители могут оценить и на прогулках в сквере «60-летия Победы»: даже на пробежке под любимые музыкальные треки связь останется стабильной.

Кроме того, непрерывные мобильный интернет и голосовая связь охватывают всё больше популярных мест для горнолыжного отдыха. В 2021 году технические специалисты оператора улучшили покрытие сети в горнолыжном комплексе «Мельничный», чтобы абоненты могли отдыхать, не переживая, что внезапно останутся без связи на лыжной трассе или пропустят важное сообщение от близких.

«Сегодня сотовая связь стала одним из главных способов поддержания общения с семьей и друзьями. Только за 4 года мы увеличили сеть 4G в области в 4 раза, что позволяет предоставлять качественные сервисы и услуги для всех абонентов, несмотря на все возрастающие нагрузки и рост потребляемого трафика. Так, например, только за прошлый год жители области скачали рекордную цифру мобильного трафика – почти 168 млн Гигабайт. Мы продолжим работать, чтобы каждый наш клиент оставался онлайн в любой ситуации и мог сказать своим близким самые важные слова», – комментирует директор Екатеринбургского отделения билайн Ильдар Фархутдинов.