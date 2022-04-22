Технопарк "Университетский" стал вторым в конкурсе Skolkovo Region Awards

Александр Эбергард отметил, что технопарк готов идти дальше и видит перспективу даже в нынешних непростых условиях. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На конференции "Skolkovo Regions. Источники инноваций в регионах" объявили победителей конкурса Skolkovo Regions Awards. Второе место занял технопарк высоких технологий "Университетский", расположенный в Свердловской области.

Технопарки оценивали по вкладу в развитие региональной инновационной экосистемы.

"Для нас это высокая оценка. Мы готовы идти дальше и видим перспективу и в нынешних достаточно непростых условиях. Мы благодарны губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву за поддержку инициатив технопарка и проектов его резидентов", — сказал директор технопарка "Университетский" Александр Эбергард.

Организаторы конкурса отметили объёмы привлечённых инвестиций и увеличение участников проектов "Сколково" на Среднем Урале. Кроме того, "Университетский" стал лидером среди технопарков по числу полученных резидентами патентов в 2021 году, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Наш рейтинг в каком-то смысле индикативный, но тем не менее мы решили, что соревновательный аспект будет интересен региональным операторам. Они играют ключевую роль в развитии региональных инновационных инфраструктур и в целом технологического предпринимательства", — пояснил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.

Отметим, что "Университетский" стал региональным оператором фонда "Сколково" на Среднем Урале в 2017 году.