"РУСАЛ ФестивAL #Наука" возобновился в Свердловской области после двухлетнего перерыва

На Среднем Урале в фестивале приняли участие более 6 тыс. педагогов, школьников и их родителей. Фото: пресс-служба компании "РУСАЛ"

После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса в 2022 году в четвёртый раз проходит фестиваль для школьников "РУСАЛ ФестивAL #Наука". Проект охватывает восемь городов России, в двух из которых — в Североуральске и Краснотурьинске — уже прошли мероприятия.

На Среднем Урале в фестивале приняли участие более 6 тыс. педагогов, школьников и их родителей. Выбор городов был не случайным: в 2022 году отмечается 90-летие алюминиевой отрасли России, а на севере области находится одно из крупнейших месторождений бокситов. Волонтёры рассказали гостям фестиваля о всех этапах производства алюминия, чтобы дети смогли оценить вклад своих родителей и земляков в развитие отраслей авиастроения и производства гаджетов. Мероприятия фестиваля также пройдут в Братске, Ачинске, Саяногорске, Тайшете, Шелехове и посёлке Таёжном.

Кроме того, школьникам Краснотурьинска и Североуральска выпала возможность пообщаться с молодыми учёными из Московского государственного университета (МГУ), Московского технологического института (МТИ) и УрФУ, а также принять участие в научных опытах и экспериментах.

По словам директора фестиваля науки WOW! HOW? Сергея Шкляева, организаторы хотят заинтересовать детей наукой и оставить их с лёгким чувством недосказанности, чтобы школьникам захотелось самим изучить интересующий вопрос, и, таким образом, приобщить их к исследовательской деятельности.

"РУСАЛ фестиваль" — это возможность для детей приобрести личный опыт первооткрывателя и исследователя. За один день мы вряд ли сможем чему-то научить ребенка, но заинтересовать, побудить открыть книжку, найти интересное видео, сделать эксперименты вместе с друзьями, надеюсь, у нас получится", — отметил Сергей Шкляев.

Школьница из Североуральска Анастасия Кабанова приходит на фестиваль уже во второй раз. В этом году её заинтересовали опыты с минералами.

"Опытов по минералогии в прошлый раз не было, это интересно. Камни, которые находятся в природе вокруг нас, оказывается, имеют такие необычные свойства. Я посмотрела химические опыты, которых не увидишь в школе, хотя я занимаюсь химией, потому что хочу быть врачом, как моя мама", — передаёт слова девочки пресс-служба компании "РУСАЛ".