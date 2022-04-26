Илон Маск приобрёл соцсеть Twitter за 44 млрд долларов

Илон Маск планирует закрыть сделку до конца 2022 года. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TED

Американский бизнесмен, гендиректор компании Tesla Motors и главный инженер компании SpaceX Илон Маск приобрёл социальную сеть Twitter за 44 млрд долларов. О сделке сообщили представители соцсети.

В пресс-релизе, на который ссылается ТАСС, говорится, что после приобретения компании она станет непубличной.

"Twitter, Inc. сегодня объявил о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию наличными в рамках сделки на сумму около 44 млрд долларов", — объявили в компании.

Илон Маск планирует закрыть сделку до конца 2022 года. По словам главы совета директоров Twitter Брета Тейлора, его коллеги пришли к выводу, что данная сделка будет лучшим вариантом развития событий для акционеров компании.

В свою очередь бизнесмен заявил, что намерен сделать социальную сеть лучше и "раскрыть её потенциал".

Напомним, что Илон Маск в середине апреля приобрёл 9,2% акций Twitter, получив возможность войти в совет директоров. Вскоре после этого бизнесмен заявил о планах по покупке всей компании.