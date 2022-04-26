Темы дня

Общество / Наука и технологии
26 апреля 2022, 00:20

Илон Маск приобрёл соцсеть Twitter за 44 млрд долларов

Илон Маск

Илон Маск планирует закрыть сделку до конца 2022 года. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TED

Американский бизнесмен, гендиректор компании Tesla Motors и главный инженер компании SpaceX Илон Маск приобрёл социальную сеть Twitter за 44 млрд долларов. О сделке сообщили представители соцсети.

В пресс-релизе, на который ссылается ТАСС, говорится, что после приобретения компании она станет непубличной.

"Twitter, Inc. сегодня объявил о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию наличными в рамках сделки на сумму около 44 млрд долларов", — объявили в компании.

Илон Маск планирует закрыть сделку до конца 2022 года. По словам главы совета директоров Twitter Брета Тейлора, его коллеги пришли к выводу, что данная сделка будет лучшим вариантом развития событий для акционеров компании.

В свою очередь бизнесмен заявил, что намерен сделать социальную сеть лучше и "раскрыть её потенциал".

Напомним, что Илон Маск в середине апреля приобрёл 9,2% акций Twitter, получив возможность войти в совет директоров. Вскоре после этого бизнесмен заявил о планах по покупке всей компании.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.04.2022, 14:42 / Общество
В Екатеринбурге появятся четыре особо охраняемых парка
26.04.2022, 14:17 / Общество
Свердловские медики спасли мужчину, перенёсшего клиническую смерть
26.04.2022, 14:11 / Общество
В Екатеринбурге прошёл митинг в память о жертвах катастрофы на Чернобыльской АЭС
26.04.2022, 13:48 / Общество
В России на 184,3% выросло число госпитализированных с коронавирусом
26.04.2022, 13:43 / Общество
В Екатеринбурге в парке имени Маяковского установят "Американские горки"