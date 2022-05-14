Уральские разработчики ПО включились в работу по цифровому импортозамещению

В России ведется реестр отечественных программ, который включает в себя более 12 тысяч продуктов. Фото: Павел Ворожцов

Разработчики с Урала активно включились в работу по импортозамещению востребованных цифровых сервисов и программ, действие которых частично или полностью приостановлено в России. Местные IT-специалисты предлагают альтернативные решения для обеспечения кибербезопасности и бесперебойной корпоративной коммуникации.

Напомним, что в России ведется реестр отечественных программ, который включает в себя более 12 тысяч продуктов. Ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" пополняет список российскими аналогами востребованного иностранного ПО.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, компании "Труконф" и "ИВКС" планируют предоставить новые решения и программы для обеспечения бесперебойной корпоративной коммуникации и видеоконференций. В свою очередь "Дата-центр автоматика" предлагает использовать отечественную цифровую платформу Data-Track для управления производственными процессами. Ее уже использует ПАО "Северсталь".

Кроме того, компания "Айдеко" предлагает свое решение для защиты от кибератак, а организация "Оптические технологии" готова обеспечить российских операторов связи оптическими компонентами.

Отметим, что в условиях экономических санкций российские власти оказывают масштабную поддержку отечественным IT-специалистам и привлекают в страну иностранных сотрудников. Так, в конце апреля правительство внесло в Госдуму законопроект, упрощающий получение вида на жительство в России иностранным специалистам, а также членам их семей. Кроме того, ранее кабмин утвердил условия отсрочки от армии для айтишников и запустил для них льготную ипотеку.

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