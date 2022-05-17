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Общество / Наука и технологии
17 мая 2022, 17:03

"ВКонтакте" запустила отдельное приложение-мессенджер

человек с телефоном

Пользователи могут архивировать неактуальные переписки и закреплять самые важные наверху в списке чатов. Фото: пресс-служба "ВК"

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила отдельное мобильное приложение для общения — VK Мессенджер. Пользователям доступны групповые чаты на более чем 1000 человек.

В распоряжении скачавших приложение также аудио- и видеозвонки, возможность записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, переводить деньги и многое другое. Об этом рассказали в пресс-службе "ВКонтакте".

Отмечается, что в мессенджере доступны функции, которых нет в соцсети. В том числе есть возможность скрыть время последней активности. Также доступна переписка в фантом-чатах — все сообщения в них будут пропадать спустя некоторое время.

В VK Мессенджере можно общаться с друзьями из "ВК" и контактами из телефонной книги.

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Областная газета Свердловской области

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