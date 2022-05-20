Владимир Путин предлагает создать госсистему по защите информации

Президент России Владимир Путин провел 20 мая заседание Совета безопасности. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел 20 мая заседание Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы повышения безопасности работы информационной инфраструктуры государства. Российский лидер предложил организовать в стране государственную систему защиты информации.

Владимир Путин также сказал, что ждет от участников заседания конкретных предложений по обеспечению стабильной работы информационной инфраструктуры в органах госвласти.

"Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства — здесь не должно быть слабых мест. Принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан, в том числе за счет более строгого контроля правил использования служебной техники, коммуникаций, связи", — передает слова президента пресс-служба Кремля.

Глава государства назвал повышение защищенности информационных систем одной из важнейших задач. Также он отметил, что большинство ресурсов, по результатам проверки в 2021 году, уязвимы для массированных атак, особенно с использованием передовых западных технологий.

Владимир Путин поручил правительству как можно быстрее обеспечить внедрение отечественных технологий, так как с 2025 года использование зарубежных средств защиты информации будет запрещено.