Евгений Куйвашев вручил Демидовские премии выдающимся российским ученым

Премии были вручены академикам Радию Илькаеву, Анатолию Бучаченко, Юрию Молину и Михаилу Пиотровскому. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Москве 3 июня прошла церемония вручения Демидовских премий — в 2021 году их присудили четырем выдающимся ученым. Награды традиционно вручали губернатор Евгений Куйвашев, президент РАН Александр Сергеев и председатель попечительского совета Научного Демидовского фонда Геннадий Месяц.

Перед церемонией Евгений Куйвашев и Александр Сергеев встретились с лауреатами.

"Вручение Демидовских премий — это одна из возможностей поддержать выдающихся ученых, выразить уважение их многолетнему труду и колоссальному вкладу в развитие отечественной науки и государства в целом. Сегодня мы вписываем в историю вручения Демидовских премий еще четыре замечательных имени. От всех жителей Свердловской области и от себя лично искренне поздравляю лауреатов с заслуженной наградой", — сказал губернатор Свердловской области.

Премии были вручены академикам Радию Илькаеву, Анатолию Бучаченко, Юрию Молину и Михаилу Пиотровскому.

Радий Илькаев является выдающимся ученым, внесшим серьезный вклад в развитие ядерной физики. Он организовал научно-техническую деятельность ядерно-оружейного комплекса России.

Радий Илькаев. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Выдающемуся ученому в области физикохимии Анатолию Бучаченко премию присудили за вклад в создание и развитие спиновой химии. Он является главным редактором журнала "Химическая физика" и "Russian Journal of Physical Chemistry B. Focus on Physics".

Анатолий Бучаченко. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Юрий Молин также удостоен награды за вклад в создание и развитие спиновой химии. Он — создатель первой в мире установки, позволяющей определить природу различий радиационной стойкости твердых органических веществ. Юрий Молин не смог присутствовать на церемонии вручения, но наблюдал за ней в режиме видеосвязи.

Михаил Пиотровский получил Демидовскую премию за выдающийся вклад в развитие мировой науки в области востоковедения и сохранение мирового научно-культурного наследия. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, академик опубликовал более 300 научных работ, среди которых — каталоги арабских рукописей, издания средневековых памятников и древних надписей.

Михаил Пиотровский. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Отметим, что в 2021 году среди лауреатов Демидовской премии не было ни одного свердловчанина.