В Екатеринбурге презентовали книгу о выдающемся уральском академике

На презентации книги внучка И.Я. Постовского Е.А. Чернявская, автор книги В.П. Лукьянин, директор издательства «Сократ» А.А. Мороз, председатель УрО РАН академик В.Н. Чарушин. Фото: Екатерина Сердитых

Свердловский писатель Валентин ЛУКЬЯНИН – автор книги о Исааке ПОСТОВСКОМ, создателе первого советского антибактериального препарата Сульфидина. Издание выпущено к 300-летию Российской академии наук, юбилей предстоит в 2024 году. Те, кто уже успел прочитать книгу, отметили, что она будет интересна не только ученым, но и тем, кто далек от науки.

Книга выпущена тиражом 500 экземпляров. На 672 страницах разместились: биография академика Постовского, история отечественной фармакологии и уральской школы химии, множество документов и фотографий. Писатель Валентин Лукьянин постарался отразить все заслуги и факты, связанные с выдающимся химиком, и на это ушло немало лет.

– Лет 15 прошло от замысла до появления книги. С точки зрения человеческой судьбы жизнь Постовского – это материал для полновесного социально-психологического романа. А если посмотреть исторический фон, на котором все это происходило, это все-таки существенно иной взгляд на советский период нашей истории. Вот зачем это все написано, – делится автор книги, Валентин Лукьянин.

Исаак Постовский – всемирно известный химик-органик, он родился в 1898 году, образование получил на химическом отделении Высшей технической школы в Мюнхене. После учебы он переехал в Свердловск, где возглавил кафедру органической химии УПИ. Постовский был профессором, доктором химических наук, членом Академии наук СССР, дважды лауреатом Сталинской премии, заслуженным деятелем науки и техники РСФСР, награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени и орденом «Знак почета». Он создал первое советское антибактериальное средство Сульфидин, получившее широкое распространение в годы Великой Отечественной войны. В то время препарат был единственным эффективным средством лечения бактериальных инфекций.

– Препараты сульфамидного ряда, которые он создал, до сих пор используются. Применяются в медицинской практике более совершенные, но в основе те же научные идеи. То есть это был первый класс антибактериальных препаратов. Они сохраняют свое значение до сих пор, – рассказывает председатель УрО РАН академик Валерий Чарушин.

Академик Постовский не только трудился в лаборатории, изучая и разрабатывая новые препараты, но и стоял у истоков создания многих научных институтов, внес весомый вклад в развитие фармацевтической химии в стране и в реализацию атомного проекта, отмечает коллега Исаака Яковлевича академик Валерий Чарушин. По его словам, дело Постовского на Урале живет, его последователи и сейчас работают над созданием препаратов: например, разрабатывают противодиабетическое средство, вещества для облегчения последствий коронавируса. Уже создан и выпущен всем известный Триазавирин – противовирусный препарат, показавший себя с лучшей стороны в пандемию.

Именем Исаака Постовского названы Институт органического синтеза и улица в Екатеринбурге. Теперь у интересующихся трудами и судьбой химика появилась возможность подробно изучить все факты в книге Валентина Лукьянина. Автор отмечает, что в работе над изданием ему помогла внучка академика Постовского – Елена Чернявская. На презентации она поделилась воспоминаниями о своем выдающемся дедушке, которых в книге нет.

– Приходя с работы, он работал дома допоздна. Я, конечно же, приходила к нему, и мне никогда не говорили «дедушка занимается, закрой дверь, не ходи, не мешай». Естественно, ребенок мешает. Ему – я никогда не мешала. Он находил чем меня занять. Любые интересы, какие бы то ни было. Он сам был человек очень обширных интересов, он интересовался всем. И меня никогда не ограничивал, никогда не говорил "нельзя". И я считаю, это самое главное. Смысл личности Постовского в том, что он повлиял на очень многих людей. Не все стали химиками, но людьми стали, – отметила Елена Алексеевна.