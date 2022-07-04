Уральские ученые улучшили работу солнечных батарей на жаре

Фото: пресс-служба УрФУ

Ученые Уральского федерального университета разработали конструкцию фотоэлектрических преобразователей (ФЭП). Она позволит увеличить эффективность солнечных батарей в условиях повышенных температур.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе вуза, специалистам удалось повысить коэффициент полезного действия (КПД) солнечныхФЭП до 10–12% при температуре воздуха выше +20 градусов. Ранее при таких показателях термометра эффективность солнечных батарей наоборот снижалась (на 0,4–0,5% на каждый градус повышения температуры).

Фото: пресс-служба УрФУ

По словам ученых, ФЭП можно использовать в качестве экономичного устройства на возобновляемых источниках энергии, а также интегрировать с другими видами ресурсов.

Фото: пресс-служба УрФУ

"Работа имеет крайне важное прикладное значение для всех экваториальных стран и для южных районов России, так как повышение КПД — это общее сокращение издержек, снижение срока окупаемости", — рассказал профессор кафедры атомных станций и возобновляемых источников энергии УрФУ Владимир Велькин.

Фото: пресс-служба УрФУ

В ближайшее время специалисты университета займутся упрощением конструкции и снижением затрат на изготовление ФЭП, а также подготовят предложения для его массового применения.