Новая окраина Екатеринбурга приросла скоростями мобильного интернета

Фото: Павел Ворожцов

МТС на треть увеличила скорость мобильного интернета в окраинных поселках и микрорайонах уральской столицы. Почти триста тысяч жителей новых отделенных районов Екатеринбурга теперь могут пользоваться мобильным интернетом стандарта 4G на тех же скоростях, что и в центре города.

Основная часть модернизации сети прошла в западной и юго-западной части города. Улучшено покрытие в новых и еще строящихся жилых комплексах: Преображенский квартал, Западный, Горки, Суходольский квартал, ДСШ «Дети России». На юге города антенны 4G появились в поселках Горный Щит, Шабры, Уктус, Елизавет, Нижнеисетск, Химмаш. На востоке – в поселке Исток. На севере и северо-востоке – в Пионерском поселке, в районе 7 Горбольницы, ТРЦ «Веер-молл».

«Екатеринбург входит в число городов-лидеров по развитию сети сотовой связи и скорости мобильного Интернета в России. С помощью технологий сбора обезличенных больших данных и искусственного интеллекта мы непрерывно анализируем работу базовых станций и заранее прогнозируем нагрузку на сеть. Благодаря обновленной сети связи МТС горожане, вне зависимости от района проживания, могут пользоваться всеми современными цифровыми сервисами, предлагаемыми МТС, смотреть фильмы онлайн, слушать музыку или дистанционно работать из дома». – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.