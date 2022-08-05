В УрФУ создали оптоволокно для космических телескопов и хирургических лазеров

Ученые загружают в прибор сырье, из которого потом вырастет кристалл – основа для оптического волокна. Фото: Владимир Петров / УрФУ

Оптические нити созданы на основе кристаллов, состоящих из бромида серебра и анионов йода. Волокна могут применяться в космических технологиях, лазерной хирургии и системах безопасности. Материал с необычными свойствами разработали сотрудники научной лаборатории волоконных технологий и фотоники Уральского федерального университета.

Новые волокна способны принимать и передавать излучение космических объектов, сообщают в пресс-службе УрФУ. Ученые уже опубликовали статью с исследованием в журнале Оptical materials.

"Это открывает перспективу применения световодов из полученных волокон в условиях интенсивного ионизирующего излучения. То есть не только в традиционной области оптоэлектроники, но и в лазерной хирургии, эндоскопической и диагностической медицине, при определении составов опасных отходов атомной промышленности, в космосе", — рассказала о свойствах оптоволокна профессор кафедры физической и коллоидной химии УрФУ Лия Жукова.

По ее словам, данные волокна с высоким сроком службы можно применять в инфракрасных космических телескопах. Это поможет избавиться от массивных зеркал и линз.

Нити могут использоваться в создании оборудования, которое способно заменить магнитно-резонансную терапию и рентгенографию для человека. Волокна также возможно применять в системах при сканировании пассажиров в аэропортах в процессе предпосадочного досмотра, что может стать альтернативой объемным металлодетекторам.

Ранее "Областная газета" рассказывала о разработке уральскими учеными компонента для лечения поражения легких.