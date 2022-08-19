Психологи УрФУ разработали приложение по определению благополучия человека

Сервис расскажет о степени тревожности, целях в жизни, самоощущении, удовлетворенности окружающей средой. Фото: Владимир Мартьянов

Психологи Уральского федерального университета разработали приложение для смартфонов и компьютеров, оценивающее уровень благополучия человека. Рабочее название — "Благополучик".

Сервис расскажет о степени тревожности тестируемых, а также об их целях в жизни, самоощущении, удовлетворенности окружающей средой. Система работает следующим образом: пользователь регистрируется, отвечает на вопросы, затем результаты попадают в рекомендательную систему, которая выдает для каждого конкретные советы по улучшению текущего состояния. По итогу подбираются тематические психологические материалы, которые можно почитать, чтобы лучше понять свое состояние.

"Приложение предназначено для широкого круга пользователей, но в первую очередь мы запускаем его для студентов. Мы хотим понять, как сделать их жизнь лучше, а учебу — интереснее и продуктивнее, как предотвратить риски выгорания или неуспеха в профессиональной, в данном случае учебной, среде", — отметил разработчик приложения, аспирант кафедры общей и социальной психологии вуза Сергей Свердлов.

В открытом доступе сервис появится в сентябре и будет доступен для скачивания с сайта УрФУ.

После полного цикла тестирования будет добавлено машинное обучение. Оно поможет определить, насколько честно человек отвечает на вопросы, сомневается ли он в ответах, передает пресс-служба УрФУ.

В дальнейшем разработчики планируют добавить модули с рекомендациями общегородских или международных мероприятий: фильмов, лекций, мастер-классов, сеансов арт-терапии. Также предполагается внедрить службу психологической помощи. В настоящее время оформляется свидетельство о регистрации программы для электронной вычислительной машины.