Уральские ученые о Западной Сибири: "Каждый второй год последних 40 лет был экстремально теплым"

Ученые исследовали изменение климата по кольцам полуископаемых деревьев Ямала. Фото: Владимир Кукарских, пресс-служба УрФУ

Ученые УрО РАН и УрФУ установили, что летние сезоны за последние десятилетия на севере Западной Сибири были самыми теплыми за семь тысяч лет. Сделать выводы научным сотрудникам помогли полуископаемые деревья Ямала.

Исследования проводили дендрохронологи Института экологии растений и животных УрО РАН и Уральского федерального университета, сообщили в пресс-службе УрФУ. Ученые исследовали годичные кольца деревьев, которые были собраны в Ямало-Ненецком автономном округе. Это позволило сделать выводы о летних температурах за 7 638 лет, которые держались на территории Западной Сибири. По данным ученых, 8-9 тысяч лет назад в приполярных широтах Северного полушария тепла от солнца было меньше, и так продолжалось длительное время. Изменения произошли в 19 веке.

"Данные годичных колец показывают, что с середины XIX века начался перелом тенденции, температура стала очень быстро повышаться. И достигла в последние десятилетия самых высоких значений", — объяснил ведущий научный сотрудник лабораторий дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Рашит Хантемиров.

Фото: Patrick Fonti

Фото: Владимир Кукарских

Ученый отметил высокую скорость потепления, если ее рассматривать в интервале времени в 160-170 лет. Выводы подтверждаются и тем, что за последнее столетие экстремально холодного лета в Западной Сибири не было, наблюдалась обратная ситуация.

"В последнее столетие не было ни одного экстремально холодного летнего сезона, зато было 27 экстремально теплых лет. Из них 19 выпало на последние 40 лет, то есть каждый второй год в эти десятилетия был экстремально теплым", — рассказал Рашит Хантемиров.

Фото: Alberto Arzac

Исследователи уверены, что на изменение климата больше повлияли антропогенные факторы, вызванные деятельностью человека, чем естественные причины. Ученые продолжат работать над реконструкцией климата и готовятся углубиться назад еще на 2 тысячи лет. Вместе с коллегами из Университета Восточной Англии они намерены провести анализ внутриклеточных структур годичных колец деревьев, которые долгие века хранят данные о температуре и воздухе прошлого.

Напомним, ранее ученые УрФУ рассказали о создании универсального оптического волокна.