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Общество / Наука и технологии
26 августа 2022, 12:50

Ученые УрФУ создали стекло с выдающейся степенью защиты от радиации

ядерная медицина

Такое стекло можно использовать в ядерной медицине. Фото: Павел Ворожцов

Физики Уральского федерального университета вместе с коллегами из Германии, Египта и Пакистана синтезировали стекла с выдающимися свойствами защиты от радиационного излучения. Такой материал можно использовать в ядерной медицине, а также при создании космических аппаратов и скафандров.

Исследования уральских ученых опубликовали в Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials. Стекла с повышенной защитой от радиации удалось получить, используя обычную технологию закалки в расплаве. Ученые довели состав до температуры плавления, после чего резко охладили до комнатной температуры. Так получилась однородная смесь из оксида бора, фторида бария, оксидов кальция, натрия и никеля.

"Исследование физических и оптических свойств синтезированных таким образом стекол показало, что по мере добавления в смесь оксида никеля <...> возрастает плотность стекол, спектр поглощения увеличивается, смещаясь в сторону больших длин волн излучения, усиливается способность системы экранировать фотоны, несущие электромагнитное излучение", — рассказал один из авторов статьи Али Абухасва.

Полученные стекла можно использовать для защиты от ультрафиолетового излучения в очках и сварочных масках, в иллюминаторах самолетов и космических аппаратах, скафандрах для космонавтов, а также в ядерной медицине, пояснили в пресс-службе УрФУ.

Областная газета Свердловской области

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