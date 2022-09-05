Президент Российской академии наук наградил уральских ученых

Президент Российской академии наук Александр Сергеев в присутствии губернатора Свердловской области вручил дипломы академиков и членов-корреспондентов РАН уральским ученым.
Значительный вклад в развитие науки внесли восемь вновь избранных членов-корреспондентов РАН, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
"Это все выдающиеся ученые. Их выбирают тайным голосованием в соответствии с очень высоким конкурсом. Получение в этом зале дипломов новых членов Российской академии наук подчеркивает заслуги ученых, уральского отделения РАН, университетов, академических институтов и обязательно — заслуги региональной власти. Когда решается вопрос по вакансиям, мы смотрим, какой вклад делают ученые в развитие региона", – сказал на церемонии Александр Сергеев.
Наградой удостоили трех академиков. В их числе – ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун. Ее исследования посвящены области педиатрии.
"Задача президентом РФ поставлена – осуществить научно-технологический прорыв, чтобы Россия вошла в число пяти научных держав в области науки. Это у нас обязательно получится. И сегодняшний день побуждает все силы отдать родному государству, родной Свердловской области во имя сохранения и укрепления здоровья уральцев", – рассказала Ольга Ковтун.
Члены РАН выбираются пожизненно. Их главная задача – обогащать науку новыми достижениями. На Среднем Урале научной деятельностью занимаются больше 20 тысяч человек. Исследования и разработки ведут 125 учреждений и организаций Свердловской области.
Вновь избранные академики РАН:
— ректор Уральского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Ольга Ковтун;
— главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра Коми УрО РАН, доктор химических наук Александр Кучин;
— директор Института математики и механики УрО РАН Николай Лукоянов.
Вновь избранные члены-корреспонденты РАН:
— профессор кафедры Уральского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Евгений Бельтюков;
— главный научный сотрудник Института металлургии УрО РАН, доктор технических наук Олег Заякин;
— директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, доктор сельскохозяйственных наук Никита Зезин;
— директор Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий РАН, доктор биологических наук Святослав Лебедев;
— заместитель директора Горного института УрО РАН, доктор технических наук Лев Левин;
— директор Института истории и археологии УрО РАН, доктор исторических наук Игорь Побережников;
— главный врач ФГБУ "Федеральный центр нейрохирургии", доктор медицинских наук Альберт Суфианов;
— заведующий кафедрой Тюменского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Сергей Шалаев.