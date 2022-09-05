Президент Российской академии наук наградил уральских ученых

Уральские ученые получили награды от президента Российской академии наук. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Президент Российской академии наук Александр Сергеев в присутствии губернатора Свердловской области вручил дипломы академиков и членов-корреспондентов РАН уральским ученым.

Значительный вклад в развитие науки внесли восемь вновь избранных членов-корреспондентов РАН, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Это все выдающиеся ученые. Их выбирают тайным голосованием в соответствии с очень высоким конкурсом. Получение в этом зале дипломов новых членов Российской академии наук подчеркивает заслуги ученых, уральского отделения РАН, университетов, академических институтов и обязательно — заслуги региональной власти. Когда решается вопрос по вакансиям, мы смотрим, какой вклад делают ученые в развитие региона", – сказал на церемонии Александр Сергеев.

Наградой удостоили трех академиков. В их числе – ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун. Ее исследования посвящены области педиатрии.

"Задача президентом РФ поставлена – осуществить научно-технологический прорыв, чтобы Россия вошла в число пяти научных держав в области науки. Это у нас обязательно получится. И сегодняшний день побуждает все силы отдать родному государству, родной Свердловской области во имя сохранения и укрепления здоровья уральцев", – рассказала Ольга Ковтун.

Члены РАН выбираются пожизненно. Их главная задача – обогащать науку новыми достижениями. На Среднем Урале научной деятельностью занимаются больше 20 тысяч человек. Исследования и разработки ведут 125 учреждений и организаций Свердловской области.