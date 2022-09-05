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5 сентября 2022, 19:20

Президент Российской академии наук наградил уральских ученых

  Валерия Белякова
Церемония награждения

Уральские ученые получили награды от президента Российской академии наук. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Президент Российской академии наук Александр Сергеев в присутствии губернатора Свердловской области вручил дипломы академиков и членов-корреспондентов РАН уральским ученым. 

Значительный вклад в развитие науки внесли восемь вновь избранных членов-корреспондентов РАН, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Это все выдающиеся ученые. Их выбирают тайным голосованием в соответствии с очень высоким конкурсом. Получение в этом зале дипломов новых членов Российской академии наук подчеркивает заслуги ученых, уральского отделения РАН, университетов, академических институтов и обязательно — заслуги региональной власти. Когда решается вопрос по вакансиям, мы смотрим, какой вклад делают ученые в развитие региона", – сказал на церемонии Александр Сергеев.

Наградой удостоили трех академиков. В их числе – ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун. Ее исследования посвящены области педиатрии.

"Задача президентом РФ поставлена – осуществить научно-технологический прорыв, чтобы Россия вошла в число пяти научных держав в области науки. Это у нас обязательно получится. И сегодняшний день побуждает все силы отдать родному государству, родной Свердловской области во имя сохранения и укрепления здоровья уральцев", – рассказала Ольга Ковтун.

Члены РАН выбираются пожизненно. Их главная задача – обогащать науку новыми достижениями. На Среднем Урале научной деятельностью занимаются больше 20 тысяч человек. Исследования и разработки ведут 125 учреждений и организаций Свердловской области. 

Вновь избранные академики РАН:

— ректор Уральского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Ольга Ковтун;

— главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра Коми УрО РАН, доктор химических наук Александр Кучин;

— директор Института математики и механики УрО РАН Николай Лукоянов.

Вновь избранные члены-корреспонденты РАН:

— профессор кафедры Уральского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Евгений Бельтюков;

— главный научный сотрудник Института металлургии УрО РАН, доктор технических наук Олег Заякин;

— директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, доктор сельскохозяйственных наук Никита Зезин;

— директор Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий РАН, доктор биологических наук Святослав Лебедев;

— заместитель директора Горного института УрО РАН, доктор технических наук Лев Левин;

— директор Института истории и археологии УрО РАН, доктор исторических наук Игорь Побережников;

— главный врач ФГБУ "Федеральный центр нейрохирургии", доктор медицинских наук Альберт Суфианов;

— заведующий кафедрой Тюменского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Сергей Шалаев.

Областная газета Свердловской области

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