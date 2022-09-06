Свердловчане начали учебный и деловой год на новых скоростях мобильного интернета билайн

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В преддверии старта осеннего учебного и делового сезона оператор связи билайн увеличил скорость мобильного интернета в университетах, техникумах и бизнес-центрах Екатеринбурга.

Так, за летний период технические специалисты компании улучшили качество связи вблизи десятка учебных заведений, среди которых – Уральский федеральный университет им. Бориса Ельцина, Уральский технический институт связи и информатики, Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича, Свердловский областной педагогический колледж, Техникум «Строитель», Уральский колледж технологий и предпринимательства, техникум «Автоматика» и др. Благодаря модернизации сети студенты могут быстро найти нужную информацию в интернете перед занятием, загрузить электронный учебник, чтобы подготовиться к лекции, а также успеют поделиться впечатлениями от первых дней с родителями через видеозвонок.

Высокие скорости интернета и надежная голосовая связь доступны и в крупных бизнес-центрах Екатеринбурга – «Прогресс» и «Октябрьский», а также в международном выставочном центре «Екатеринбург–ЭКСПО», который уже 11 лет является одной из центральных площадок деловой жизни Урала и ежегодно принимает масштабный форум ИННОПРОМ.

В общей сложности, только по итогам августа средние скорости мобильного интернета в регионе выросли на 70%*. Эта положительная динамика, в свою очередь, отразилась и на росте качаемого интернет-трафика: в среднем абоненты оператора в области стали тратить в неделю на 270 Терабайт больше.

Такие позитивные изменения в качестве связи стали возможны после завершения первого этапа рефарминга LTE 2100, который технические специалисты билайна сейчас проводят в регионе. Так, уже сегодня на новых скоростях в сети серфят жители Екатеринбурга, Алапаевска, Артёмовского, Богдановича, Заречного, Ирбита, Каменск-Уральского, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сысерти, Тавды и других. Оператор отмечает, что работы по развитию сети продолжаются, и до конца осени дополнительный слой LTE появится также на севере и западе области.

«Приход осени, а вместе с ней и старт нового делового сезона, безусловно, сказывается на показателях интернет-потребления наших абонентов. Жители возвращаются из отпусков, дети снова идут в школу – и мы отмечаем рост объемов потребляемого трафика и повышенные нагрузки на сеть. Сейчас мы активно работаем над улучшением качества связи в регионе: масштабный рефарминг LTE 2100, который мы начали в конце весны, уже завершен в ряде крупных городов области, и мы видим его первые результаты. Мы продолжим нашу работу, чтобы клиенты компании могли комфортно пользоваться связью на высоких скоростях», – комментирует директор Екатеринбургского отделения билайн Ильдар Фахрутдинов.

* по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» при сравнении периодов июль 2022 г. и август 2022 г.