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Общество / Наука и технологии
6 сентября 2022, 13:04

Школьник из Березовского отремонтировал фонтан в городском парке

  Валерия Белякова
Арсений Рабовлюк за работой

14-летний Арсений Рабовлюк разобрался в ошибке, которую не могли исправить специалисты IT-компаний. Фото: предоставлено БМАУК "Парк культуры и отдыха" Березовского

14-летний подросток из Березовского отремонтировал фонтан в городском Парке культуры и отдыха. Арсений Рабовлюк исправил программный код в системе. 

Как рассказал "Областной газете" отец мальчика Петр Рабовлюк, полторы недели назад в их парке, где он работает главным инженером, фонтан перестал работать в автоматическом режиме. Сотрудники обратились к подрядчику из Москвы, который монтировал объект. Он попытался удаленно исправить ошибку, но ничего не получилось. Не смогли починить фонтан и IT-специалисты из других регионов. Тогда Петр Рабовлюк предложил сыну, который увлекается программированием, заняться решением непростой задачи. 

"У меня сын сказал, папа, я примерно знаю эту программу — давай попробуем. Я сообщил об этом нашему директору, он одобрил идею. С  первого раза не получилось у сына исправить программу, она не принимала библиотеку, необходимую для функционирования фонтана. Он не растерялся, нашел еще одну версию программы, она более простая оказалась, и у него все получилось сделать", — рассказал подробности журналисту "Областной газеты" отец юного программиста. 

На решение проблемы, которую не смогли решить опытные IT-специалисты,  у мальчика ушло около недели.

По словам директора березовского Парка культуры и отдыха Кирилла Чердынцева, в учреждении готовы поощрить юного программиста.  

"Подросток с нуля разобрался во всем и сделал, он исправил программу, вскрыл вход в эту программу, так как он был заблокирован. Когда об этом узнали именитые программисты, они не поверили и сказали, что такого не может быть. Парнишкой уже заинтересовались профильные IT-компании", — добавил Кирилл Чердынцев. 

Отец подростка сообщил, что за исправление ошибки его сын взялся не из-за наград или поощрений, а из интереса. Арсений с детства любит заниматься программированием и робототехникой.  

Областная газета Свердловской области

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