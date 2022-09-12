В Свердловской области напишут всероссийский "IT-диктант"

На Среднем Урале 13 сентября проведут "IT-диктант". Фото: Павел Ворожцов

Свердловская область присоединится к написанию всероссийского "IT-диктанта". Акция пройдет во всех регионах страны 13 сентября.

Диктант, посвященный информационным технологиям, приурочен ко Дню программиста в России. Его отмечают в 256-й день года. Испытание пройдет в онлайн-формате на сайте ит-диктант.рф, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Экзаменуемым предстоит выполнить задания разной сложности. В диктант будут включены вопросы по работе с компьютерной техникой, тесты по использованию интернет-ресурсов и другие задачи. Организаторы хотят оценить, насколько хорошо испытуемые владеют базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. Набравшие 100 баллов смогут принять участие в розыгрыше промокодов номиналом в 100 тысяч рублей на курсы обучения IT-технологиям.

Задания будут доступны до конца дня 13 сентября. Результаты тестирования в дальнейшем используют при формировании образовательных программ по цифровым направлениям. Цель мероприятия также понять уровень знаний населения в области информационных технологий.

"IT-диктант" в России проводят пять лет при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства науки и высшего образования РФ. В 2021 году свои знания проверили 104 тысячи человек из 83 регионов страны.

Ранее в Екатеринбурге подвели итоги "Тотального диктанта".