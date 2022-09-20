Новым президентом РАН избран Геннадий Красников

В рамках первого тура выборов за него проголосовал 871 человек. Фото: сайт РАН

В ходе общего собрания членов Российской академии наук 20 сентября состоялось тайное голосование за кандидатуры на пост нового президента РАН. Большинство голосов получил академик Геннадий Красников.

В рамках первого тура выборов за него проголосовал 871 человек. Второй кандидат, Дмитрий Маркович, получил 397 голосов, сообщается на сайте РАН. Недействительными признаны 122 бюллетеня.

"Я хотел бы в первую очередь выразить свою признательность за оказанное мне доверие. Хотел бы сказать, что все то, что я говорил в своей предвыборной программе, я, конечно, с завтрашнего дня начну выполнять вместе с вами. И я хотел бы стать президентом для каждого из вас", — обратился Геннадий Красников к участникам собрания.

Бывший глава РАН Александр Сергеев 19 сентября объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента академии.

Отметим, Геннадий Красников занимает пост руководителя Научно-исследовательского института молекулярной электроники в Москве, который был определен головным предприятием приоритетного технологического направления по электронным технологиям РФ. Также академик является председателем Совета директоров НИИТМ и председателем Совета директоров ПАО "Микрон".