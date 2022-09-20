Темы дня

Общество / Наука и технологии
20 сентября 2022, 17:21

Новым президентом РАН избран Геннадий Красников

Геннадий Красников

В рамках первого тура выборов за него проголосовал 871 человек. Фото: сайт РАН

В ходе общего собрания членов Российской академии наук 20 сентября состоялось тайное голосование за кандидатуры на пост нового президента РАН. Большинство голосов получил академик Геннадий Красников.

В рамках первого тура выборов за него проголосовал 871 человек. Второй кандидат, Дмитрий Маркович, получил 397 голосов, сообщается на сайте РАН. Недействительными признаны 122 бюллетеня.

"Я хотел бы в первую очередь выразить свою признательность за оказанное мне доверие. Хотел бы сказать, что все то, что я говорил в своей предвыборной программе, я, конечно, с завтрашнего дня начну выполнять вместе с вами. И я хотел бы стать президентом для каждого из вас", — обратился Геннадий Красников к участникам собрания.

Бывший глава РАН Александр Сергеев 19 сентября объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента академии.

Отметим, Геннадий Красников занимает пост руководителя Научно-исследовательского института молекулярной электроники в Москве, который был определен головным предприятием приоритетного технологического направления по электронным технологиям РФ. Также академик является председателем Совета директоров НИИТМ и председателем Совета директоров ПАО "Микрон".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.09.2022, 19:52 / Общество
В Краснотурьинске задержали женщину-повара, которая похищала деньги у пенсионеров
20.09.2022, 18:58 / Общество
Евгений Куйвашев вручил премии школьникам и педагогам
20.09.2022, 18:12 / Общество
В Березовском рейсовый автобус врезался в КамАЗ
20.09.2022, 17:40 / Общество
"Союзмультфильм" судится со свердловскими предпринимателями из-за Чебурашки и Крокодила Гены
20.09.2022, 17:21 / Общество
Новым президентом РАН избран Геннадий Красников