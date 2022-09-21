Средний Урал получит федеральное финансирование на создание библиотек нового поколения

В 2023 году в Свердловской области будут созданы 4 модельные библиотеки. Фото: "Серовский рабочий"

Средний Урал получит 30 миллионов рублей на создание в 2023 году 4 модельных библиотек. Средства поступят в регион из федерального бюджета в рамках национального проекта "Культура", рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Решение о выделении финансирования приняли в Минкульте РФ по итогам конкурса. По 10 миллионов рублей направят в Централизованные библиотечные системы в Верхней Салде и Дегтярске. По пять миллионов рублей получат Косулинская сельская библиотека и городская детская библиотека № 7 Серовского городского округа.

Учреждения переоборудуют в модельные библиотеки, в которых будут созданы комфортные и уютные условия для работы, а также появится доступ к Национальному электронному хранилищу книг и базе ЛитРес.

В 2022 году по нацпроекту "Культура" на Среднем Урале будут созданы 4 библиотеки нового поколения. Такое учреждение уже открылось в Новоуральске, на модернизацию было выделено 3 миллиона рублей из казны региона. Современные библиотеки появятся также в Каменске-Уральском, Ревде, Талице. С 2019 по 2021 годы в Свердловской области регионе было оборудовано 15 модельных библиотек на средства федерального и областного бюджетов.

Напомним, 7 октября на Среднем Урале пройдет "День чтения", посвященный Году культурного наследия народов России.