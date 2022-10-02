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Общество / Наука и технологии
2 октября 2022, 15:20

Хакеры выложили в интернет данные 16 млн покупателей DNS

магазин техники

Представители DNS заявили, что пробел в информационной инфраструктуре уже обнаружили. Фото: Полина Зиновьева

Компания DNS сообщила о масштабной утечке персональных данных покупателей и сотрудников. Хакеры выложили в открытый доступ сведения более чем о 16 млн человек.

"В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки. Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров. Взлом производился с серверов, расположенных за пределами РФ", — говорится в сообщении на сайте компании.

Представители DNS заявили, что пробел в информационной инфраструктуре уже обнаружили. Сейчас ведутся работы по усилению безопасности. 

По данным telegram-канала in2security, размер файла с украденной информацией о клиентах и сотрудниках составляет 6,6 гигабайт. Он содержит сведения как о пользователях, зарегистрированных на сайте, так и незарегистрированных покупателях. Ключевые сведения: ФИО, номер телефона и адрес электронной почты.

Областная газета Свердловской области

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