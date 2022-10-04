Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевская премия по физике 2022 года присуждена Алену Аспекту, Джону Клаузеру и Антону Цайлингеру. Они удостоены награды "за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике".

Как отмечается на сайте Нобелевского комитета, лауреаты "провели новаторские эксперименты с использованием запутанных квантовых состояний, когда две частицы ведут себя как единое целое, даже когда они разделены. Их результаты расчистили путь для новых технологий, основанных на квантовой информации".

Сумма их приза составляет 10 миллионов шведских крон. Деньги будут разделены поровну.

Напомним, накануне было названо имя нобелевского лауреата в области физиологии и медицины. Им стал шведский ученый Сванте Паабо "за открытия, связанные с геномами вымерших гоминидов и с эволюцией человека".