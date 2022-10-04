Уральский палеонтолог внес вклад в исследование, получившее Нобелевскую премию — 2022

Павел Косинцев: "Нобелевская премия вручена Паабо в том числе за работу с находками, сделанными в России". Фото: Павел Ворожцов

Ведущий специалист лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев стал соавтором одной из работ, которая легла в основу исследований шведского специалиста по эволюционной генетике Сванте Паабо.

Напомним, накануне Сванте Паабо стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине — 2022. Он получил награду за открытия в области генома вымерших гоминидов (человекообразных обезьян) и эволюции человека.

Как рассказали в пресс-службе Уральского федерального университета, шведский и уральский ученые в составе международной группы расшифровали геном человека, жившего около 45 тысяч лет назад в Западной Сибири. При этом именно российские специалисты занимались реконструкцией экосистем, в которых обитал древний человек.

"Наше совместное исследование было посвящено изучению усть-ишимского человека — это одна из самых древних находок человека современного типа Homo sapiens. Она была сделана в районе поселка Усть-Ишим в Омской области. ДНК найденной там бедренной кости изучал Паабо. Мы же собрали большие материалы по сопутствующей фауне млекопитающих, которые жили в то время, воссоздали условия обитания усть-ишимца. Все эти данные легли в общую картину эволюции и происхождения человека современного физического облика", — заявил Павел Косинцев.

Отмечается, что исследования усть-ишимского человека проводились с 2008 года. Ученые сделали ряд открытий, которые были отмечены и другими наградами.

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