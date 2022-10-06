Павел Дуров заявил о небезопасности WhatsApp*

Хакеры могут проникнуть в телефон, выслав видео или позвонив вам. Фото: Алексей Кунилов

Создатель Telegram Павел Дуров сообщил о проблеме системы безопасности мессенджера WhatsApp*. По его словам, хакеры могут получить полный доступ к личным данным на телефоне пользователя.

Для этого злоумышленникам нужно выслать вредоносное видео или связаться с вами по видеозвонку, написал Дуров в telegram-канале. И даже при обновлении мессенджера до последней версии, по его мнению, существует риск хакерской атаки.

Он подчеркнул, что проблемы с безопасностью также отмечались в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. А до 2016 года в мессенджере вообще отсутствовало шифрование данных.

"Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp* — он уже 13 лет является инструментом слежки", — подытожил основатель Telegram.

*WhatsApp — принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.