Свердловчане стали чаще звонить близким

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МТСпроанализировала на основе Big Data обезличенные данные по голосовому трафику в период с 1 сентября по 9 октября 2022 года. Продолжительность разговоров по мобильному телефону в Свердловской области после 21 сентября выросла на 11%, а количество разговоров на человека увеличилось на 3%. В среднем, свердловчане совершают 7 звонков в день, а их суммарная продолжительность составляет 14,8 минут в сутки.

В целом по России мужчины стали проводить за телефонными разговорами больше времени. Традиционно более «говорящими» абонентами считаются женщины, в начале сентября на них приходилось 60% от всего голосового трафика, сейчас — 51%.

Больше всего выросла продолжительность разговоров в Забайкальском крае: жители региона стали говорить с близкими по телефону на 71% дольше. Также длительность звонков заметно увеличилась в Пензе (+33%), Астрахани (+24%), на Колыме (+22%), в Благовещенске и Иваново (+18%).

Обстоятельнее всех по телефону говорят жители Забайкальского края – его жители тратят на разговоры, в среднем, 24 минуты в день. Во главе рейтинга регионов, которые любят поговорить, также оказались Псковская область (22,2 минуты в день), республика Коми (19,6 минут в день) и Краснодарский край (19,3 минут в день). Среди Уральских регионов самые «долгоговорящие» абоненты проживают в Тюменской области (19 минут в день), Курганской области (18,4 минуты в день), ХМАО (18,3 минуты в день) и Челябинской области (17,8 минут в день).

При подсчете количества и продолжительности телефонных разговоров учитывался только голосовой трафик. Звонки, совершаемые посредством интернета мессенджеров и с помощью IP-телефонии, в этот расчет не брались.