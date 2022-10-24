Свердловская область вошла в десятку лидеров среди регионов России по научно-технологическому развитию

В Свердловской области изучением науки и созданием разработок занимаются больше 20 тысяч человек в 125 организациях. Фото: Павел Ворожцов

Средний Урал вошел в десятку регионов России, которые лидируют по научно-технологическому развитию. Субъекты оценивали по 19 показателям.

В частности рассматривались такие параметры, как процент жителей, занятых научными исследованиями, количество выданных патентов, удельный вес нового оборудования в научных организациях, а также объем отгруженных инновационных товаров. Оценочные данные подготовили аналитики РИА Рейтинг, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"В целом на субъекты Федерации, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 61% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг по итогам 2021 года", – отмечается в исследовании.

В Свердловской области изучением науки и созданием разработок занимаются больше 20 тысяч человек в 125 организациях. В 2019 году в регионе создан Уральский межрегиональный научно-образовательный центр (УМНОЦ) мирового уровня. Он объединяет 9 университетов, 10 научных организаций, 54 индустриальных партнера из Свердловской, Курганской и Челябинской областей.

"Это огромный ресурс для инновационного роста, достижения технологического лидерства, обеспечения уверенного и динамичного экономического развития. Содействие передовым научно-исследовательским разработкам, научно-производственная кооперация, привлечение молодых, перспективных кадров в научную сферу являются для нас приоритетными направлениями", – отмечал Евгений Куйвашев в сентябре 2022 года на встрече с вновь избранными членами Российской академии наук.

На Среднем Урале реализуется система мер поддержки науки. Фонд технологического развития промышленности Свердловской области проводит среди участников УМНОЦ конкурс, его победители ежегодно получают около 100 млн рублей из областного бюджета. В 2021 году был завершен 51 научный проект из числа фундаментальных исследований.

Также молодым ученым вручают премии губернатора Свердловской области. В 2022 году по 200 тысяч рублей получили 22 сотрудника. В качестве меры поддержки научного сообщества в регионе предусмотрены Демидовские премии. По миллиону рублей вручают четырем ученым за выдающиеся успехи в развитии науки.

Напомним, в 2022 году Министерство образования и науки РФ поддержало создание в УрФУ передовой инженерной школы "Цифровое производство". На эти цели из федерального бюджета выделят 84,5 млн рублей. Свой вклад в развитие проекта намерены внести и партнеры университета, вложив 2 млрд рублей.