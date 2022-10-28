Доступно всем. Услуги для людей с ограничениями вышли на новый уровень.

Фото: Комсомольская правда Екатеринбург

Вчера в Екатеринбурге состоялся круглый стол на тему применения электронных сертификатов на технические средства реабилитации (ТСР). Представители общественных организаций, Фонда социального страхования (ФСС) и поставщики ТСР рассказали о преимуществах использования цифровой услуги.

Электронные сертификаты ТСР начали применять в России в сентябре 2021 года. По данным регионального отделения Фонда соцстрахования РФ только с начала текущего года в Свердловской области более 1,6 тыс. человек оформили четыре тысячи сертификатов, на сегодняшний день использовано уже более половины из них.

Появление цифровой услуги позволяет людям с ограничениями здоровья в короткие сроки получить необходимые ортопедическую обувь, кресла-коляски и другие ТСР.

– Процесс организации и проведения закупки достаточно длителен, – отметил начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ – Свердловского регионального отделения ФСС РФ Александр Голышев. – При этом любое ТСР жизненно необходимо, получатели наших услуг не совсем обычные люди.

Мы приобретаем технические средства реабилитации, в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе в сфере закупок. Он предусматривает определенный перечень мероприятий и сроки их проведения, которые мы обязаны выполнить. При самом оптимистичном раскладе, получение ТСР может состояться не менее, чем через полтора месяца. При оформлении электронного сертификата, средства резервируются на специальном счете в казначействе в течение пяти дней, после чего получатель услуги в торговой точке может приобрести то средство, которое ему жизненно необходимо.

Оформить электронные сертификаты можно с помощью Единого портала государственных услуг в личном кабинете. Там же можно отслеживать предоставление услуги в режиме реального времени.

Электронные сертификаты ТСР возможно оформить и очно, обратившись в отделение МФЦ, территориальное отделение ФСС или Пенсионный фонд РФ.

Об удобстве использования цифровой услуги на круглом столе рассказали сами пользователи. Лариса Попова является координатором «Здравоохранение. Паллиатив» Регионального отделения всероссийской организации родителей детей-инвалидов в Свердловской области, она пояснила, что раньше приходилось собирать много документов и в течение нескольких месяцев ждать предоставления кресла-коляски и ортопедической обуви для сына.

– С появлением электронного сертификата у меня, как у мамы особенного ребенка, появилась возможность приобретения коляски и обуви, которая нужна сыну в очень короткие сроки. Больше нет необходимости Фонду социального страхования проводить закупку, а мне долгое время ждать. Это огромное удобство, – отметила она.

Для получения электронного сертификата нужна лишь банковская карта с платежной системой «Мир». Сумма сертификата рассчитывается на основании стоимости изделий по ранее заключенным Фондом государственным контрактам. Специалисты Фонда соцстрахования поясняют, сумма сертификата может превышать стоимость изделия в торговой точке, тогда излишки вернутся в фонд, в ином случае, когда средств сертификата не хватает, получатель имеет возможность доплатить из своего бюджета. Александр Голышев добавил, что специалисты в интересах получателей, при определении стоимости сертификата, из возможных вариантов выбирают максимальную сумму стоимости изделия.

– Это позволяет получателю услуги приобрести то средство, которое будет максимально удобным, может быть более дорогое, но надеемся, что и более качественным.

По данным ФСС больше всего сертификатов оформляется на ортопедическую обувь, она предоставляется дважды в год. Вторая по популярности категория – приобретение кресел-колясок.

– У каждого изделия есть срок пользования. Для разных категорий он установлен индивидуально. Но, при выходе ТСР из строя, пользователь может к нам обратиться для проведения экспертизы, после чего досрочно получить новый сертификат, даже если еще не вышел срок пользования. Есть и случаи, когда поломка случается во время действия гарантии. Например, у кресел-колясок это один год. В это время, если обратиться к поставщику, он обязан произвести замену или отремонтировать действующее, пояснила начальник отдела социальных программ ГУ – Свердловского отделения ФСС Анжелика Латышева.

Сейчас в Свердловской области работает 33 торговые точки, работающие с электронными сертификатами ТСР, некоторые поставщики имеют мобильные терминалы оплаты и возможность выезда на дом. Кроме того, ТСР по электронному сертификату можно приобрести на маркетплейсе OZON, такие товары помечены знаком "Сертификат ФСС".

(Подробную информацию об электронных сертификатах ТСР можно узнать на сайте fss.gov.ru и в мобильном приложении «Социальный навигатор»)