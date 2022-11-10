В Екатеринбурге на чемпионате Хайтек отказались от зарубежного оборудования

В части компетенций участники соревнуются на отечественном оборудовании. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Генеральный директор Агентства развития навыков и профессий Роберт Уразов и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин ознакомились с отечественным оборудованием, которое предоставили участникам международного чемпионата высокотехнологичных профессий Хайтек и Кубка рационализаторов.

"В трети компетенций чемпионата Хайтек мы исключили оборудование, произведенное не в Российской Федерации. Задания чемпионата и Кубка рационализаторов максимально приближены к реальным производственным задачам компаний, и это также очень актуальное решение. Нам важно пересобрать формат профессиональных соревнований с учетом российских реалий, адаптировать его именно под условия нашей страны, а не под форматы, которые существуют в других странах. При этом мы открыты для сотрудничества с дружественными странами и готовы поддерживать и развивать партнерские отношения в самых разных направлениях", — подчеркнул Роберт Уразов.

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий Хайтек и II Кубок по рационализации проходят в Екатеринбурге 7–11 ноября. Состязания проводятся в рамках нацпроекта "Производительность труда". Участники Хайтека соревнуются в 34 компетенциях. За Кубок рационализации команды борются по 8 направлениям. Соревнования идут в очном и удаленном формате. Одной из главных задач состязаний в 2022 году стала международная кооперация. Опыт и навыки демонстрируют команды из Белоруссии, Бразилии, Ганы, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Намибии, Нигерии и ЮАР, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"В этом году соревнования объединяют представителей 16 государств. Мы видим уникальные решения и то, что нашим специалистам удалось сохранить все компетенции за счет быстрого перехода на отечественное оборудование. Это вызов, который стоит перед всей промышленностью нашей страны. Такие мероприятия очень важны: они демонстрируют, что мы можем объединиться с представителями других стран в международную кооперацию и обмениваться лучшими практиками", — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Благодаря губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву чемпионат высокотехнологичных профессий получил прописку в регионе до 2026 года. По инициативе главы региона Средний Урал с 2021 года является базовой площадкой для проведения новых соревнований, которые направлены на вовлечение сотрудников предприятий в рабочие процессы.

Напомним, во II Кубке по рационализации и производительности участие принимают 9 команд со свердловских предприятий.