Студенты УрФУ хотят запустить производственное выращивание гриба чага

Гриб чага студенты УрФУ предлагают выращивать искусственно. Фото: Павел Ворожцов

Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) разрабатывают технологию искусственного выращивания гриба чага. По мнению учащихся, его составляющие могут быть внедрены в косметические продукты, рассказали в пресс-службе вуза.

Изучением гриба занимается команда Института новых материалов и технологий УрФУ. Студенты исследуют растение, выводя его искусственно в чашках Петри на основе картофельного крахмала.

"Мы хотим создать новую технологию искусственного культивирования чаги, потому что этот гриб растет годами, является очень полезной биодобавкой природного происхождения, что позволяет нивелировать ряд последствий использования синтетических препаратов. Кроме того, чага является средством, которое помогает против воспаления опухолей и является своего рода профилактикой их образования", — объясняет участник команды Райымбек Толеуов.

В результате исследований студенты вуза планируют запустить производственное выращивание гриба. Для этого они подали заявки на участие в программе "Персональная эффективность и лидерство в инновациях". Помимо технологии учащиеся разрабатывают маркетинговую стратегию, изучают рынки сбыта.

"От программы надеюсь получить корректировки в создании и реализации проекта", — уточнил участник команды Райымбек Толеуов.

Напомним, ранее ученые УрФУ разработали улучшенный вариант материла, позволяющий восстановить эмаль зубов.