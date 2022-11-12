Свердловчане стали призерами чемпионата Хайтек и II Кубка по рационализации и производительности

В Екатеринбурге завершился чемпионат Хайтек и II Кубок по рационализации. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге завершился Международный чемпионат высокотехнологичных профессий Хайтек и II Кубок по рационализации и производительности. Свердловчане показали высокие результаты на соревнованиях.

В чемпионате Хайтек две золотые медали завоевали представители Среднего Урала Алексей Жуланов и Артем Зарецкий. Оба работают в Росатоме. Также свердловчане завоевали 32 знака отличия: 7 золотых, 9 серебряных и 16 бронзовых. В общей сложности участники Хайтека из России и 16 зарубежных стран состязались в 34 компетенциях, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Перед нами стояла важная задача — показать, что наша промышленность может работать не только на импортном, но и на российском оборудовании. В 11 компетенциях Хайтека мы практически полностью перешли на отечественные рельсы. Это значит, что у страны есть платформа для технологического рывка, есть с чем и на чем работать", —отметил генеральный директор Агентства развития навыков и профессий, директор дивизиона "Кадровый потенциал" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Роберт Уразов.

В Кубке по рационализации и производительности победу в направлении "Инженерное мышление. Каракури" завоевала команда комбината "Электрохимприбор" из Лесного. Первое место в компетенции "Коллаборативные роботы: оптимизация производственного процесса" досталось сборной компании "УГМК-ИТ". Команда Высокогорского горно-обогатительного комбината (Нижний Тагил) стала лучшей в "Питч-сессии стартапов". Всего участники Кубка состязались по 8 направлениям.

"Рабочие ячейки, собранные преимущественно из отечественного оборудования и программного обеспечения, продемонстрировали конкурентоспособность российских технологий на международном уровне, готовность промышленного сектора оперативно решать задачи по укреплению технологического суверенитета страны. Прикладные решения, которые конкурсанты разработали на соревнованиях, должны выйти за пределы площадок и стать частью производственных процессов как российских, так и зарубежных партнерских предприятий. Место встречи изменить нельзя: осень 2023 года, Свердловская область, "Екатеринбург-ЭКСПО" — ждем всех через год на десятом, юбилейном чемпионате Хайтек и третьем Кубке по рационализации и производительности", — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Напомним, Международный чемпионат высокотехнологичных профессий будет проводиться на постоянной основе в Свердловской области минимум до 2026 года при поддержке губернатора Евгения Куйвашева. По инициативе главы региона Средний Урал с 2021 года стал площадкой, где начали проводить новые состязания — Кубок по рационализации и производительности в рамках национального проекта "Производительность труда".