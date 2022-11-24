Владимир Путин поручил в ближайшие 10 лет обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта

По мнению президента, Россия должна формировать "подлинный технологический, цифровой, культурный, образовательный и ценностный суверенитет". Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин 24 ноября принял участие в международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022. Российский лидер заявил о необходимости в течение 10 лет обеспечить массовое внедрение ИИ.

Глава государства выступил во время основной дискуссии конференции на тему "Технологии искусственного интеллекта для обеспечения экономического роста".

"Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия — обеспечить именно массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно должно охватить все отрасли экономики и социальной сферы, и систему госуправления", — заявил Владимир Путин.

По его мнению, Россия должна формировать "подлинный технологический, цифровой, культурный, образовательный и ценностный суверенитет". В связи с этим Владимир Путин поручил Администрации президента совместно с Правительством и альянсом компаний, работающих в сфере ИИ, зафиксировать данные приоритеты в обновленной национальной стратегии развития искусственного интеллекта.

Также глава государства отметил, что развитие искусственного интеллекта не станет причиной роста безработицы, а наоборот, приведет к появлению рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Использование передовых технологий в первую очередь призвано повышать уровень жизни людей.

По словам Владимира Путина, Россия является одним из лидеров в области цифровизации. Несмотря на это, президент призвал продолжать наращивать усилия по развитию в этой сфере.