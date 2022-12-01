Евгений Куйвашев принял участие в открытии первого в России технохаба Сбера

В технохабе созданы условия для эффективной и комфортной работы, обмена опытом и общения. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге состоялось открытие первого в России технологического хаба Сбербанка для IT-специалистов. Он соответствует передовым технологиям банка и современным стандартам, использующим лучшие мировые практики формирования офисных пространств формата Agile.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Андрей Белевцев и председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

По мнению главы Среднего Урала, открытие современных рабочих пространств для IT-специалистов и разработка собственного программного обеспечения укрепляет технологический суверенитет не только Свердловской области, но и всей России.

"Сегодня мы с вами не просто открываем первый в России технологический хаб Сбера. Мы открываем новое окно возможностей для цифровой трансформации нашего региона. Уверен, что на этой площадке будет разработано множество уникальных цифровых продуктов и решений, вырастет не одно поколение сильнейших IT-специалистов", — заявил Евгений Куйвашев.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В технохабе созданы условия для эффективной и комфортной работы, обмена опытом и общения. Здание рассчитано на 1 700 рабочих мест. На каждом этаже располагаются рекреационные и коворкинговые зоны разного формата, кофе-поинты и многофункциональные залы вместимостью до 150 человек, где можно проводить презентации, конференции, встречи и хакатоны.

Также Сбер создал Центр адаптации для новых IT-специалистов, так называемый IT Bootcamp, который поможет им влиться в рабочий процесс, получить все необходимые знания и навыки. Для психологической разгрузки и поддержания здорового образа жизни сотрудники могут посетить местные кафе и рестораны, фитнес-залы, а также террасу с каскадными скамьями и зоной барбекю.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"В новых офисах мы создаем пространства, в которые хочется приходить каждый день. Уверен, что наш технохаб в Екатеринбурге станет центром притяжения для лучших IT-специалистов не только региона, но и всей страны. В ближайшие два года мы откроем еще несколько подобных объектов в других городах России", — заявил Станислав Кузнецов.

Технохаб находится в новом бизнес-центре NEBOPLAZA, который был удостоен премии Arendator Awards 2020 в номинации "Лучший федеральный проект бизнес-центра класса А", сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.