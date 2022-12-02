Евгений Куйвашев присудил премии за лучшие IT-проекты

Премия губернатора в сфере IT вручалась уже 13 раз. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присудил премии лучшим в регионе IT-проектам. Общая сумма поддержки составила почти миллион рублей.

Всего в конкурсе участвовали 14 уникальных разработок. Глава Среднего Урала выбрал трех победителей.

Премии "За разработку лучшего инновационного продукта или услуги в сфере информационных технологий, выполненную организациями Свердловской области" удостоен технический директор ООО "ФТ-СОФТ" Денис Вольман . Он разработал приложение "ВнеОчереди", с помощью которого можно записаться в МФЦ "Мои Документы" на удобное время в формате 24/7. Приложение было внедрено в 2021 году и скачано уже свыше 300 тысяч раз.

. Он разработал приложение "ВнеОчереди", с помощью которого можно записаться в МФЦ "Мои Документы" на удобное время в формате 24/7. Приложение было внедрено в 2021 году и скачано уже свыше 300 тысяч раз. "За вклад в развитие научных исследований в сфере информационных технологий" премия присуждена двум сотрудникам Учебно-научного центра "Информационная безопасность" ИРИТ — РТФ — директору Сергею Поршневу и старшему преподавателю Ольге Пономаревой . Признание получила их работа "Методология структурного синтеза хранилищ гетерогенных данных промышленного предприятия". Она актуальна для металлургических предприятий с многоэтапным процессом производства.

и старшему преподавателю . Признание получила их работа "Методология структурного синтеза хранилищ гетерогенных данных промышленного предприятия". Она актуальна для металлургических предприятий с многоэтапным процессом производства. "За лучший проект в сфере информационных технологий, разработанный и внедренный в организациях Свердловской области" премию получил гендиректор ООО "Малое научно-производственное предприятие ТЭКИНКОМ" Павел Белоусов. Его мелкосерийное производство серверных систем, обеспечивающих повышенную информационную безопасность, будет полезно для предприятий, которые по разным причинам не могут использовать публичные облачные сервисы.

Все три победителя получат по 300 тысяч рублей. Церемония награждения состоится на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Премия губернатора в сфере информационных технологий учреждена в регионе в 2009 году. За это время премии вручались 13 раз, лауреатами стали 36 проектов. Общая сумма выплат составила более 10 миллионов рублей.

"В нынешних условиях поддержка и ускоренное развитие IT-сферы особенно важны для реализации задач импортозамещения и обеспечения технологической независимости России. В Свердловской области исторически сложилась сильная школа программирования. Мы планомерно поддерживаем IT-сферу, создаем условия для работы талантливых программистов», — ранее отмечал губернатор.