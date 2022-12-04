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4 декабря 2022, 09:47

Евгений Куйвашев: связка "образование — наука — промышленность" играет ключевую роль для развития Среднего Урала

II Конгресс молодых ученых

Свердловская область второй год направляет на работу Уральского межрегионального НОЦ по 100 миллионов рублей. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Такое заявление губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сделал на площадке II Конгресса молодых ученых, проходящего в парке науки и искусства "Сириус".

"Свердловская область — крупнейший промышленный, научный и образовательный центр. Промышленность и наука — единое, неделимое целое. Для нас важно, что молодые ученые из Свердловской области принимают участие в конгрессе, показывают себя достаточно неплохо. Наш Уральский НОЦ представил здесь свои проекты. С большим интересом здесь идет обмен данными, поиск партнеров. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать научные исследования, особое значение эта работа принимает в Десятилетие науки и технологий", — отметил глава региона.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

На площадке конгресса были представлены стенды 15 НОЦ. В том числе Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня "Передовые производственные технологии и материалы" (УМНОЦ), в составе которого 9 университетов, 10 научных организаций и 54 индустриальных партнера из Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Одним из презентованных проектов стала разработка удаления наледи с высоковольтной линии электропередачи с использованием беспилотника "Канатоход".

По данным департамента информполитики Свердловской области, 2 декабря представленный на стенде потенциал УМНОЦ оценил Евгений Куйвашев. А накануне экспозицию посетил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Как говорится на сайте Минобрнауки России, за три дня работы конгресс посетили свыше 3 тысяч участников из 77 российских регионов и 40 стран мира. Гостями мероприятия стали Президент РФ Владимир Путин, помощник главы государства Андрей Фурсенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и многие другие.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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