«Мы всегда поддерживали и будем поддерживать научные исследования»

Евгений Куйвашев и Алексей Душин подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ в конце минувшей недели работал в качестве приглашенного эксперта на II Конгрессе молодых ученых, прошедшем в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. Глава региона принял участие в обсуждении новых моделей образования для школ и дал оценку представленным на экспозиции конгресса новейшим прикладным научным разработкам уральских ученых.

Конгресс молодых ученых – ключевое событие 2022 года в рамках Десятилетия науки и технологий. Участие в нем приняли более трех тысяч специалистов и экспертов. В рамках конгресса встречу с молодыми учеными провел Президент России Владимир Путин.

Губернатор Евгений Куйвашев принял участие в круглом столе, посвященном развитию инженерного и технологического образования в региональных школах, где речь шла, в частности, о STEM-образовании – модели, объединяющей естественные науки и инженерные предметы в единую систему.

«Для нашего региона, крайне важного индустриального центра, где работают около 14 тысяч промышленных предприятий, нужны, конечно, не только инженеры. Нужны педагоги, юристы, экономисты. Но, коль мы имеем такую промышленную специфику, нам нужно сделать максимально доступным профессиональное образование и профессиональную ориентацию, чтобы ребенок мог с самого раннего возраста определиться. Мы профориентацию начинаем с детского сада. Мы несколько лет назад приняли у себя программу «Уральская инженерная школа». Она как раз предвосхитила понятие STEM-образование», – сказал губернатор.

Умный УМНОЦ

Также Евгений Куйвашев оценил представленный на конгрессе стенд Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ). Позже гостем экспозиции УМНОЦ стал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Центр создан в рамках национального проекта «Наука и университеты» для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей. В его составе девять университетов, десять научных организаций и 54 индустриальных партнера.

В мае нынешнего года во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным по видео-конференц-связи Евгений Куйвашев сообщил, что на поддержку высокотехнологичных проектов УМНОЦ в 2021 году было направлено 99 млн рублей, в 2022-м – 101 млн рублей.

Губернатор Евгений Куйвашев и директор по развитию УМНОЦ Игорь Манжуров обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Инновации для энергетиков

Среди проектов, представленных свердловскому губернатору на стенде Центра, были разработки исследователей Уральского федерального университета и УрО РАН, технологические проекты УМНОЦ в области материаловедения и металлургии, водородной и смарт-энергетики, химических технологий. Как подчеркивает директор по развитию УМНОЦ Игорь Манжуров, многие из них уникальны и адаптированы для российской промышленности. В их числе – разработка удаления наледи с высоковольтной линии электропередачи с использованием беспилотника «Канатоход», устройство измерения напряжения i-TOR, проект реконструктивной хирургии и экспресс-имплантации, создание демонстраторов двигательной установки ракетно-космического комплекса.

Проект роботизированного комплекса «Канатоход» предполагает объединение летающего и мобильного роботов для выполнения комплексного контроля за высоковольтными линиями. Он позволяет дистанционно мониторить ЛЭП, определять места возможных повреждений, а в будущем – и ремонтировать их. В настоящее время «Канатоход» проходит опытную эксплуатацию на объектах компании «Россети Урал» (работает в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае. – Прим. «ОГ»).

«Канатоход» умеет не только балансировать на высоковольтных проводах, но и летать. Фото: «Лаборатория будущего» / УРФУ

– «Канатоход» получил методологическую поддержку уральских энергетиков при разработке важных функциональных решений, в том числе технологий электромагнитного сканирования и удаления с проводов гололедно-изморозевых отложений, – сообщили «ОГ» в пресс-службе «Россети Урал». – Совместно реализован ряд пилотных проектов НИОКР и опытно-промышленной эксплуатации технологий диагностики и ремонта линий электропередачи на базе данного комплекса. Все проекты потенциально жизнеспособны, если не останавливаться на достигнутом. В целом комплекс «Канатоход» имеет хороший потенциал для развития в электросетевом комплексе.

По запросу электросетевых компаний создана в УМНОЦ и линейка инновационных устройств i-TOR. Они используются для экономичной организации коммерческого учета в электросетях средних и высоких классов напряжения. Масса и габариты i-TOR в разы меньше, чем у электромагнитных трансформаторов. Это позволяет организовывать пункты учета не там, где это доступно, а там, где необходимо. Даже на опоре ЛЭП. Благодаря применению линейки i-TOR стало возможным организовать пункт коммерческого учета в любой точке сети, где есть необходимость. И сделать это без применения тяжелой техники и строительства дополнительной инфраструктуры.

«Корона» с интеллектом

Представленный на стенде УМНОЦ демонстратор ракетно-космического комплекса для возвращаемой многоразовой ракеты-носителя «Корона» не имеет аналогов в мире. Он включает в себя системы управления и контроля с искусственным интеллектом. Реализацией проекта занимаются Южноуральский госуниверситет, УрФУ, НИИ машиностроения в Нижней Салде и екатеринбургский НПО автоматики.

В октябре нынешнего года в Нижней Салде состоялись демонстрационные пуски двигательной установки с центральным телом, состоящей из 16 ракетных двигателей, которые объединены в единую систему. По словам руководителя проекта Сергея Ваулина, у «Короны» есть масса преимуществ перед большинством используемых на сегодняшний день многоступенчатых ракет.

– Сейчас космические аппараты возвращаются на Землю частями, а некоторые и вовсе не возвращаются, – отмечает он. – Наша одноступенчатая многоразовая ракета будет возвращаться полностью. За счет многократного использования доставка одного килограмма груза на околоземную орбиту обойдется гораздо дешевле.

Единственные в мире

Настоящим прорывом в области реконструктивной хирургии обещает стать разработка по восстановлению кисти, которая реализуется в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра. Над ней трудятся сотрудники лаборатории Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова, предприятия «Сенсор», а также ученые УрФУ и Курганского госуниверситета.

В клинику Илизарова большое число россиян обращается именно за реконструкцией кисти и возвращением ей утраченной функции после ампутации пальцев. Классический метод состоит в удлинении культи кисти, в переносе пальцев стопы на кисть. Новый метод остеоинтеграции – с использованием имплантов – расширит возможности микрохирургов и перспективы для тысяч пациентов.

– Мы единственные в мире, кто делает имплантаты с каналом внутри, что позволяет вводить антисептические средства и стимуляторы костной ткани, – объясняет заведующий лабораторией илизаровского центра Виктор Кузнецов. – Наши имплантаты прирастают вместо двух месяцев за 40 дней. Данная инновация позволит сократить срок реабилитации больных.

Уральский федеральный университет в этом проекте отвечает за исследования по применению новых сплавов и новых материалов. По предварительным оценкам, реализация проекта позволит Уральскому МНОЦ занять до 20 процентов российского рынка реконструктивной хирургии и имплантации.

– Свердловская область – крупнейший промышленный, научный и образовательный центр, – отметил по результатам посещения стенда УМНОЦ Евгений Куйвашев. – Промышленность и наука – единое, неделимое целое. Для нас важно, что молодые ученые из Свердловской области принимают участие в конгрессе, показывают себя достаточно неплохо. Наш Уральский НОЦ представил свои проекты. С большим интересом здесь идет обмен данными, поиск партнеров. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать научные исследования, особое значение эта работа принимает в Десятилетие науки и технологий.

Правительство Свердловской области и Уральский государственный горный университет (УГГУ) будут сотрудничать при реализации совместных проектов и инициатив. Соответствующее соглашение сроком на пять лет вчера подписали губернатор Евгений Куйвашев и ректор (УГГУ) Алексей Душин. Достигнутые договоренности предполагают содействие региона при реализации программы развития вуза, совместную поддержку научных, образовательных и социальных проектов. Университет, в свою очередь, готов к участию в региональных проектах развития. «Правительство Свердловской области и Уральский государственный горный университет объединяют усилия для повышения качества профильного образования. Оно должно в полной мере отвечать запросам и задачам не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Горнодобывающая промышленность относится к числу высокотехнологичных и инновационно активных отраслей. Поэтому и требования к квалификации специалистов – самые высокие», – отмечает губернатор Евгений Куйвашев. «Сегодня мы сделали еще один шаг вперед в реализации программы развития горного университета. Рад, что Свердловская область, которая всегда являлась надежным партнером нашего вуза, сейчас закрепила этот важный для нас статус», – сказал ректор УГГУ.

СПРАВКА II Конгресс молодых ученых стал ключевым событием первого года объявленного в России Десятилетия науки и технологий. Перед молодыми учеными выступили Президент РФ Владимир Путин, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Конгресс посетили студенты и молодые ученые из четырех десятков стран, сред которых Россия, Республика Беларусь, Казахстан, Китай, Индия, Египет, Сирия, Мьянма, Узбекистан.

КОНГРЕСС В ЦИФРАХ >3 000 участников >400 представителей вузов РФ и подразделений РАН <30>