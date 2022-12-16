Хомо сапиенс 2.0

В этом году на Иннопроме в Екатеринбурге андроид Робби расcказывал о промышленных предприятиях и отвешивал комплименты девушкам. Фото: Алексей Кунилов

Президент РФ 15 декабря принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства заявил, что Россия вместе с партнерами будет развивать искусственный интеллект. Планируется реализация проектов в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, авиастроении, медицине, транспорте, космосе и других высокотехнологичных отраслях.

Цифровая трансформация экономики активно происходит и в Свердловской области. Искусственный интеллект, Интернет вещей, хранение данных в «облаках» и цифровые двойники – уже не фантастика, а реальность, в которой существуют общество, бизнес и власть региона. Однако развитие искусственного интеллекта несет и определенные риски. Об этом говорил на заседании Совета и Владимир Путин. Он подчеркнул, что добиваться лидерства в создании элементов искусственного интеллекта мы будем при строгом соблюдении этических и моральных норм.

О том, какие выгоды и опасности несет человечеству грядущая эра искусственного интеллекта, часто рассуждает в своих выступлениях и известный ученый в области нейронауки и психолингвистики, доктор биологических и филологических наук Татьяна Черниговская. Недавно по приглашению центра дополнительного профобразования «Универсум» она впервые выступила в Екатеринбурге с публичной лекцией «Формирование человека в новом мире: взгляд из когнитивной нейронауки» и ответила на вопросы слушателей и журналиста «ОГ».

«Цифра» и мы

Прежде всего речь зашла о том, как влияет на наше мышление цифровизация. По мнению ученого, нынешние дети, которые получают гаджеты едва ли не в родильном доме, это уже другие дети. Не биологически – на этом уровне изменения быстро не происходят. Но они погружены в виртуальный мир глубже, чем в реальный.

Охарактеризовала Татьяна Черниговская и создаваемый человеком цифровой мир. По ее убеждению, он наполнен киберугрозами. Он прозрачный – у нас не осталось ничего приватного, про нас все известно. Пока еще невозможно прочитать наши мысли, но это пока. Дивный цифровой мир, подчеркивает ученый, уже сейчас вынуждает людей подстраиваться под него. Все больше услуг предоставляется через интернет-платформы. Приходится учиться, переучиваться. И человек не властен что-нибудь изменить, вернуться к привычным формам общения.

По мнению британского антрополога и эволюционного психолога Робина Данбара, напоминает Татьяна Черниговская, допустимое количество социальных связей, исходя из возможностей мозга приматов, у человека составляет 150, и всего 12–15 ближний круг. А сколько их у человека, живущего в ХХI веке? Загляните в контакты в своем телефоне, посмотрите на количество друзей в соцсетях… Мы давно перебрали то, что нам биологически положено. Отсюда и необоснованная усталость, немотивированные срывы.

Этот мир нестабилен. Все меняется стремительно: правила и законы, которые действовали вчера, уже не действуют, а новых пока не создано. Действительно, если автомобиль без водителя собьет пешехода, кто будет виноват, кому отвечать? Эти и другие вопросы, которые будут возникать чем дальше, тем чаще, человечеству предстоит решать. Ведь наш мир, подчеркивает ученый, уже никогда не станет таким, каким был. Назад дороги нет.

Нам надо подумать, как жить сейчас, чтобы выжить. Мы не должны потерять наши человеческие представления о мире. О том, как пахнет персик, как журчит вода, шелестит листва.

– Я консерватор, считаю, что всех надо учить латыни, греческому и математике, – говорит Татьяна Черниговская. – Дальше пусть каждый занимается балетом, музыкой, программированием. Но у него будет должным образом организовано мышление.

Притормозить и подумать

Татьяна Черниговская убеждена, что искусственного интеллекта пока не существует, созданы лишь программы, которые многое умеют. Но вероятность его появления велика. И возникает, как она выразилась, опасный вопрос: «Будет ли сознание у искусственного интеллекта, если мы в своем безумии его создадим?» Причины тревоги она объяснила на примере компьютерных игровых программ.

Несколько тысячелетий люди играли в шахматы. Игра эта переборная – побеждает тот, кто способен быстрее выбрать нужный ход, комбинацию из множества. Сначала была создана компьютерная программа, которая справляется с задачей быстрей и лучше человека. Затем появились программы с когнитивными возможностями. «Они обыгрывают чемпионов по го и даже покеру, используя качество, которое мы называем интуицией, – отмечает ученый. – Играя в шахматы, программа заводит партнера в цугцванг. Системы научились использовать свойства, которые считались исключительно человеческими. Мы теряем преимущество, которым гордились».

В чем тут опасность? В том, считает Татьяна Черниговская, что человек заведомо проигрывает машине, ведь у нее не болит голова, не бывает плохого самочувствия, на нее не влияют перепады настроения. А человек всему этому подвержен. Ладно, игра. Но как мы будем сосуществовать с искусственным интеллектом? Как произойдет, к примеру, разделение труда? Согласитесь, это серьезный вопрос.

Остановить прогресс еще никому не удавалось, не удастся это и нам, признает ученый. Но мы можем притормозить и подумать, для чего мы создаем искусственный интеллект. Для того, чтобы понять, как себя улучшить технически? К примеру, внедрить чип, чтобы была хорошая память. Часть людей, у которых много денег, смогут это сделать. А как будут жить неулучшенные? Ведь их результат заранее провальный, как в игре живого чемпиона с шахматной компьютерной программой.

Уже идут разговоры про заказных детей: будущие родители просят подправить геном, чтобы у них родился ребенок определенного пола с определенными задатками. А это, предостерегает Татьяна Черниговская, дорога в ад. Убирая ущербный ген, мы не можем предвидеть, как наше вмешательство отзовется на этом человеке, не говоря уж о его последующих поколениях. Так мы можем и Франкенштейна создать.

Человеку, считает ученый, нужно бы умерить гордыню. Конечно, хорошо бы передать искусственным системам функции, которые опасны или монотонны. Но, задает риторический вопрос ученый, сможет ли наука на этом остановиться?

Цивилизация праздности

Уже сегодня польза от цифровизации самых разных отраслей производства очевидна. Именно этого и ждет человечество от искусственного интеллекта. Но что будет, когда роботы заменят людей на тяжелом производстве, а умные машины – в интеллектуальном труде?

Кое-кто утверждает, иронично отмечает Татьяна Черниговская, что тогда люди займутся креативной деятельностью, искусством, творчеством. Но она призналась, что плохо может себе представить, что миллионы людей будут бродить по нашей планете, играть на лютне, танцевать. Цивилизация праздности, по ее мнению, – это страшная вещь. И в странах с массовой безработицей, как и в тех, где людям платят пособие, чтобы они не претендовали на рабочие места, растет социальная напряженность, вспыхивают погромы. Праздность ведет к вырождению.

Человек может жить только тогда, когда есть смысл, подчеркивает ученый. Эволюция так пошла. Нас такими бог создал. Если нет идеи, высшей цели, жить невозможно. Цель может быть маленькой или большой – это неважно. Но она должна быть. Наш мозг – это не только устройство, которое получает сигналы извне и делает выводы. Он создает миры.

Впрочем, зачастую нападки на цифровизацию несправедливы. В последнее время стало модно обвинять гаджеты в том, что они погружают человека в «чернуху», в негатив. Доля правды в этом есть, но… Не стараемся ли мы тем самым перекладывать ответственность на кого-то?

– Перенос ответственности на кого угодно – на родных, на начальника, на государство, а теперь и на гаджеты, – соглашается Татьяна Черниговская, – это удобно. Но и опасно, так как порождает безответственность. Человеку полезно посмотреть на себя. На это нужна смелость. Это не очень приятно, но необходимо. Признать, что здесь повел себя как свинья, это какую же силу воли надо иметь? Это очень трудный, но полезный шаг.

Но как быть, если происходящие события буквально выбивают из колеи, а ты не в силах на них повлиять? Как найти опору?

– Люди создали универсальную формулу: «Не делай другим того, чего не желаешь себе», – говорит Татьяна Черниговская. – Но существующий сегодня культ свободы, который парадоксально сочетается с отрицанием чужих мнений, отличающихся от твоих собственных, испытывает человеческую цивилизацию на прочность. На мой взгляд, человечеству просто больно, оно потерялось. Мы знаем понятие «человек разумный», но наш современник – это «человек растерянный». Он потерялся и не знает, где находится, какие основные ориентиры есть в этом мире. Многие даже не могут перечислить десять заповедей, но зато рассуждают о свободе. Лично я стараюсь руководствоваться правилом «делай, что должно» и не причинять боли и горя другим.

ДОСЬЕ Татьяна ЧЕРНИГОВСКАЯ, родилась 7 февраля 1947 года в Ленинграде. Окончила школу №213 с углубленным изучением английского языка. В 1969 году окончила факультет английской филологии Ленинградского университета. В 1973–1998 годах работала в Институте эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова АН ССР, а затем РАН. Защитила докторскую диссертацию по теме «Эволюция языковых и когнитивных функций: физиологические и нейролингвистические аспекты». С 2003 года – заведующая лабораторией когнитивных исследований и кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). В 2010 году ей присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ». С 2020 года – директор Института когнитивных исследований СПбГУ. Является членом-корреспондентом Российской академии образования. Татьяна Черниговская. Фото: Павел Ворожцов