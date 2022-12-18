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Общество / Наука и технологии
18 декабря 2022, 15:59

Роскачество предупредило о рисках взлома телевизоров со Smart TV

человек перед телевизором

Телевизоры со Smart TV могут взломать хакеры. Фото: Алексей Кунилов

Россиянам сообщили об опасности телевизоров с функцией Smart TV. Устройство может стать инструментом для слежки за пользователями.

Противостоять этому можно, отключив функции автоматического распознавания контента (ACR). Они идентифицируют рекламу, фильмы и шоу, просмотренные на телевизоре, а данные передают сторонним компаниям. Информацию об ACR предлагается искать в разделах "Приватность", "Конфиденциальность", "Условия и политика". 

"По сути, Smart TV — это тот же смартфон, только с огромным экраном. Большинство приложений для Android можно установить и на Smart TV, а значит, появляется риск тех же уязвимостей, что и на телефоне. <...> Наш совет — быть умнее любой "умной" техники: ограничивать активность по сбору и анализу данных и читать политики конфиденциальности", — сказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

Также Smart TV может быть взломан хакерами. Однако обычным гражданам переживать не стоит. Поскольку это трудозатратный процесс, атака вероятна в том случае, когда необходимо нанести ущерб цифровой, финансовой или реальной жизни конкретного пользователя.

Областная газета Свердловской области

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