Закон о единой биометрической системе в России принят Госдумой

Закон определяет перечень категорий биометрии, которые предлагается собирать с согласия гражданина, — это образец голоса и изображение лица. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты нижней палаты парламента в среду, 21 декабря, приняли в III чтении закон о единой системе обработки биометрических данных. Документом в частности устанавливаются механизмы гарантий и защиты прав граждан.

Новый федеральный закон будет регулировать отношения при осуществлении идентификации и аутентификации физлиц с использованием биометрии через единую биометрическую систему, а также при ее взаимодействии с иными информационными системами. Сдача биометрических данных будет абсолютно добровольной.

Перечень собираемых категорий данных ограничен изображением лица и образцом голоса, а сбор геномной информации запрещен. Человеку не могут отказать в государственных или муниципальных услугах, если он не стал предоставлять свои биометрические данные, отмечается на сайте Госдумы.

Кроме того, гражданин сможет в любой момент отозвать данное ранее согласие на обработку биометрии. Родители или опекуны смогут сделать то же самое за детей. Контролировать то, как используются биометрические данные, можно будет через портал Госуслуг. Все сведения будут храниться на территории Российской Федерации.

Также в России будет создан координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных. В его состав в обязательном порядке войдут общественники, эксперты и представители централизованных религиозных организаций. Задача совета — общественный и этический контроль за внедрением единой биометрической системы и биометрии в целом.