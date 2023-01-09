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Общество / Наука и технологии
9 января 2023, 13:07

Кабмин РФ учредил стипендии студентам и аспирантам за достижения в области инженерного дела

Правительство

Кандидатов на получение стипендий Правительства будут выдвигать ученые советы образовательных организаций. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин, по поручению Президента России Владимира Путина, подписал постановление об учреждении и правилах назначения стипендии имени С. П. Королева за достижения в области инженерного дела. Ее будут ежегодно присуждать студентам и аспирантам с 1 сентября 2023 года.

Всего предусмотрено 10 стипендий по 15 тыс. рублей ежемесячно для студентов вузов и 10 стипендий по 20 тыс. рублей ежемесячно для аспирантов.

Кандидатов на получение стипендий Правительства будут выдвигать ученые советы образовательных организаций, а решение о присуждении стипендий будет принимать Минобрнауки по результатам конкурсного отбора. В состав конкурсной комиссии войдут представители министерства и заинтересованных в проведении конкурса организаций, приглашенные эксперты, а также студенты и аспиранты, которые не являются кандидатами.

Средства на выплату стипендий будут выделяться в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие РФ", уточнили в пресс-службе Правительства.

Областная газета Свердловской области

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