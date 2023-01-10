В Свердловской области определили самых активных интернет-пользователей в поселках и деревнях

Итоги активности в интернете за 2022 год среди деревень и поселков с населением от 250 до 500 человек подвела компания "Ростелеком". Фото: ПАО "Ростелеком"

В Свердловской области определили самых активных пользователей интернета в деревнях и селах, которые в 2022 году получили доступ к всемирной сети в рамках программы устранения цифрового неравенства (УЦН). За год жители населенных пунктов скачали через публичные точки доступа Wi-Fi более 100 терабайт данных.

Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, губернатор Евгений Куйвашев уделяет особое внимание развитию технологий и цифровой инфраструктуры в регионе. Свердловское министерство цифрового развития и связи оказывает поддержку федеральной программе УЦН: специалисты анализируют состояние инфраструктуры в населенных пунктах, а также определяют необходимость и возможность подключения интернета.

"Уральцы продемонстрировали высокую востребованность этой программы, скачивая терабайты информации. Отмечу, что это далеко не только фильмы и игры, в трафик входят и доступ к порталу Госуслуг, телемедицина, справочный и обучающий контент. Наша задача — обеспечить доступ в интернет во всех населенных пунктах Свердловской области, в том числе при помощи программы устранения цифрового неравенства", — заявил министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

Итоги активности в интернете в 2022 году среди деревень и поселков с населением от 250 до 500 человек подвела компания "Ростелеком".

Самыми активными интернет-пользователями стали жители деревни Артя-Шигири Артинского ГО, где живут 352 человека, — их совокупный трафик составил 27 терабайт данных. На втором месте расположилось село Бараба, где было скачано 26 терабайт, а на третьем — поселок Крылатовский Ревдинского ГО, в котором общий объем скачанных данных составил 23 терабайта. Также в пятерку лидеров вошли деревни Багышково Артинского ГО и села Прокопьевская Салда Верхотурского ГО — там было скачано 13 и 11 терабайт соответственно.

В каждом из перечисленных населенных пунктов была установлена точка доступа Wi-Fi от "Ростелеком" с зоной покрытия радиусом до 100 метров и скоростью передачи данных от 10 Мбит/с. Такие точки расположены возле социально значимых объектов: школ, больниц и библиотек. Для подключения к Wi-Fi местным жителям нужно пройти авторизацию либо с помощью СМС, либо через подтвержденную учетную запись портала Госуслуг.

Проект устранения цифрового неравенства стартовал на Среднем Урале в 2015 году.

"За пять лет наша команда установила публичные точки Wi-Fi-доступа в 222 малых населенных пунктах Свердловской области. Мы продолжаем обеспечивать интернетом поселки и деревни нашего региона. Сейчас "Ростелеком" реализует второй этап федерального проекта по устранению цифрового неравенства. В 2022 году сотовая связь стандартов 4G/LTE появилась в 9 малых населенных пунктах Среднего Урала", — отметил вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Иван Пичугин.