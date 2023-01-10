Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с кончиной конструктора Павла Камнева

В 2016 году Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Павлу Камневу звания Героя Труда РФ. Фото: пресс-служба Кремля

В возрасте 85 лет умер разработчик ракет "Калибр", научный руководитель концерна воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей", Герой Труда РФ и Почетный гражданин Свердловской области Павел Камнев. Губернатор Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, близким и коллегам конструктора.

"Это огромная утрата не только для нашего региона, но и для всей России. Те, кому посчастливилось лично знать Павла Ивановича Камнева, работать с ним, навсегда запомнят его как мудрого и чуткого руководителя, порядочного, интеллигентного и при этом очень скромного человека — человека большой души и сердца. Он был требователен к себе и терпелив к окружающим. Умел вдохновить коллектив, зарядить идеями и настроить на созидательный лад. Был мощным магнитом для талантливой молодежи, помогал начинающим специалистам в полной мере раскрыть и реализовать интеллектуальный потенциал, подготовил достойную смену инженеров, изобретателей и конструкторов, которые продолжат дело своего именитого наставника", — передает слова Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

Павел Камнев родился в 1937 году в Махачкале. Окончил Московский авиационный институт, работал на Свердловском машиностроительном заводе имени М. И. Калинина, где прошел путь от инженера до первого заместителя главного конструктора. В 2017 года Павел Камнев был назначен научным руководителем концерна ВКО "Алмаз-Антей" и председателем совета директоров АО "ОКБ "Новатор".

В 2016 году Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Павлу Камневу звания Героя Труда РФ.