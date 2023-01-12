Свердловское минцифры внедрило новый сервис для проведения совещаний по видеосвязи

Контур.Толк позволяет организовать корпоративную связь с высоким уровнем безопасности. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Министерство цифрового развития и связи Свердловской области успешно внедрило новый сервис компании СКБ Контур для проведения совещаний правительственного уровня по видеосвязи. Программные решения организации, штаб-квартира которой находится в Екатеринбурге, ранее высоко оценил губернатор Евгений Куйвашев.

По словам главы свердловского минцифры Михаила Пономарькова, новый сервис Контур.Толк уже хорошо показал себя на крупных мероприятиях 2022 года. Разработка уральских IT‑специалистов станет заменой иностранным Skype и Zoom.

"Сервис стал площадкой для онлайн-общения на крупнейших отраслевых событиях региона и страны: Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild и других. По поручению главы региона на этой платформе мы организовали несколько совещаний с участием членов федерального правительства. Региональные министерства начинают активно применять сервис, созданный нашим "уральским Гуглом", — заявил министр.

Контур.Толк позволяет организовать корпоративную связь с высоким уровнем безопасности. Все серверы располагаются в Москве и Екатеринбурге, что делает сервис надежным для работы госструктур.

К концу 2022 года в видеоконференциях с использованием Контур.Толк участвовали до 1 млн человек ежемесячно. В период с марта по декабрь прошлого года сервис внедрили более 1 тыс. компаний, включая свыше 100 вузов и научных организаций, 90 IT‑компаний, 50 учреждений органов федеральной власти и местного самоуправления, а также 6 телеком-компаний, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

"Мы рады предоставить госорганам для организации мероприятий и онлайн-общения наш сервис, потому что считаем важным совместную работу бизнеса и муниципальных, региональных и федеральных органов власти для взаимного развития, достижения надежной и безопасной коммуникации", — сказал замгендиректора СКБ Контур Михаил Добровольский.

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