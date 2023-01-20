Екатеринбург вошел в список городов мира с самым доступным интернетом

Столица Урала обошла в рейтинге такие мегаполисы, как Тель-Авив, Гонконг, Шанхай, Стамбул, Париж, Дубай и Нью-Йорк. Фото: Полина Зиновьева

Аналитическая группа проекта "Будь мобильным" на основе расчета индекса стоимости услуг провайдеров составила рейтинг городов мира с самым доступным интернетом. Уральская столица заняла 15-е место в этом списке, обогнав Гонконг, Париж и Нью-Йорк.

Расчет индекса осуществлялся делением цен товаров и услуг на стоимость домашнего интернета за месяц. В выборку вошли, например, цена чашки кофе и булки хлеба, стоимость проезда в общественном транспорте и клубной карты в фитнес-зал.

Применив формулу, специалисты определили индекс цифрового благополучия Екатеринбурга — он составляет 11,42. По этому показателю столица Урала обошла такие мегаполисы, как Тель-Авив, Гонконг, Шанхай, Стамбул, Париж, Дубай и Нью-Йорк. Первое место в рейтинге заняла Москва с индексом 17,39.

"Такого результата удалось добиться благодаря постоянному строительству линий связи, модернизации существующих сетей и в целом высокому уровню интернет-покрытия на Среднем Урале. Сегодня оптика охватывает почти 80% территории региона", — рассказал директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Иван Пичугин.

По результатам исследования, Россия заняла 5-е место в мире по доступности домашнего интернета. Эксперты измеряли соотношение самых дешевых предложений для широкополосного фиксированного интернета и средней почасовой зарплаты в стране, пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.