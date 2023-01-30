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Общество / Наука и технологии
30 января 2023, 20:42

Свердловские школьники продемонстрировали инновационные разработки для предприятий

Школьники

Участниками проектной смены стали талантливые школьники из более чем 30 муниципалитетов Среднего Урала. Фото: инновационная инфраструктура УрФУ

В "Сириусе" завершилась VII Уральская проектная смена, которая проходила с 9 по 29 января. В течение этого времени 80 свердловских школьников придумывали проекты, отвечающие запросам российских предприятий, и демонстрировали их жюри.

Участниками проектной смены стали талантливые школьники из более чем 30 муниципалитетов Среднего Урала. 

В этом году ребята впервые работали над реальными проектами по заказам предприятий-партнеров, а по итогам презентаций с юными изобретателями были подписаны договоры по интеллектуальной собственности. Одним из лучших проектов VII Уральской проектной смены жюри признало систему гибридного энергосбережения — технология была придумана под руководством студента УрФУ Дмитрия Фирстова.

"Мы разработали проект, направленный на решение проблем, связанных с отключением электроэнергии и выравниванием напряжения, сбоями сети. Изобретение будет способствовать возобновлению источника энергии, это актуально прежде всего для частных домов, в перспективе может использоваться и в многоквартирных зданиях, и даже на предприятиях. Это наш вклад в развитие импортозамещения, которое сегодня необходимо России как никогда", — рассказал студент.

Другая разработка под названием Infinityenergy должна помочь избавиться от перебоев электропитания, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. В первую очередь проект будет полезен Сибири и Дальнему Востоку, так как эти регионы не соединены с единой энергосистемой России, из-за чего в домах часто отключается свет.

"Идея заключается в том, чтобы блок, который мы реализовали, мог переключаться между различными источниками. Это такой возобновляемый источник энергии — солнечная панель и сеть. В случае если он недоступен, например ночью, и сетевого напряжения также нет, допустим, из-за аварии — у нас включается аккумулятор, за счет чего мы можем гарантировать бесперебойное питание всего дома", — пояснил автор проекта Павел Колесников.

Организаторами Уральской проектной смены выступают министерство образования и молодежной политики Свердловской области, УрФУ и Президентский лицей "Сириус".

Областная газета Свердловской области

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