В УрФУ разработали метод изготовления прозрачной нанокерамики

Изделия, производимые с помощью нового метода, получаются без трещин и примесных фаз. Фото: пресс-служба УрФУ

Уральские ученые представили технологию синтеза прозрачной нанокерамики, которая обладает повышенной радиационной, лазерной, термической и механической прочностью. Такой материал будет востребован в оптической, электронной, оборонной, аэрокосмической, атомной и медицинской отраслях.

Как рассказал соавтор разработки, доцент кафедры физических методов и приборов контроля качества УрФУ Арсений Киряков, классический метод получения прозрачной нанокерамики, разработанный в 1990-х годах, предполагает спекание зерен между собой. В результате этого процесса зерна увеличиваются, а эффект рассеяния света уменьшается. Новая технология позволяет сохранить наноразмер у зерна в 20–30 нанометров за счет высокого давления. Изделия, производимые с помощью нового метода, получаются без трещин и примесных фаз.

"Мы использовали инструменты, которые применяют для синтеза наноалмазов, но заменили углерод на оксиды магния и алюминия. При этом температура, в сравнении с "классическим" способом синтеза оптической керамики, у нас ниже почти в три раза: вместо 1600–1700 градусов Цельсия — 600 градусов. Снижение температуры уменьшает энергоемкость, что обеспечивает большую экологичность и экономичность производства", — пояснил Арсений Киряков.

Схожие технологии синтеза прозрачной нанокерамики есть в США и Китае, однако за рубежом для получения такого материала используется более сложное и дорогостоящее оборудование. Нанокерамику, произведенную уральскими учеными, можно будет использовать в лазерной технике, навигационных приборах, системах космической связи, в солнечных батареях, в информатике и квантовых технологиях.

Работа по созданию прозрачной нанокерамики ведется в научной лаборатории УрФУ "Гибридные технологии и метаматериалы — MetaLab" при финансовой поддержке по программе "Приоритет-2030".