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Общество / Наука и технологии
8 февраля 2023, 16:28

Технологии Big data помогли защитить уральцев от спам-звонков в 2022 году

Фото: Марина Поташева

Фото: Марина Поташева

МТС проанализировала количество спам-звонков в 2022 году: благодаря антиспамовым решениям и сервису «Защитник» с использованием анализа Big data МТС заблокировала в прошедшем году свыше 2,1 миллиарда нежелательных вызовов, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. 

Общее количество зафиксированных звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в 2022 году составило в сети МТС более четырех миллиардов, что на 30% больше годом ранее. В 2021 году МТС первым из российских операторов связи запустила сервис «Защитник» по противодействию спам-звонкам, который автоматически с помощью анализа Big data определяет характер вызова. В случае спама или мошенничества система направляет вызов на голосовой бот и после присылает SMS-уведомление о поступившем звонке, а также расшифровку сообщения в виде текста в мобильное приложение «Мой МТС».

Чаще всего звонки спамеров нацелены на абонентов, проживающих в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск и Ростов-на-Дону. В 2022 году не было ярко выраженных сезонных колебаний по количеству спам-звонков, кроме спада в начале января на новогодних каникулах – накануне праздников и во время распродаж уровень спама вырастает в пределах 10%. Наиболее популярные тематики рекламных звонков: финансовые продукты, страхование, недвижимость, реклама различных продуктов и услуг.

Количество пользователей сервиса «Защитник» за прошлый год выросло втрое и составляет на сегодня более пяти миллионов человек.

Областная газета Свердловской области
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