Свердловские школьники вместе с учеными разработали средство для защиты рук металлургов на производстве

Свою разработку старшеклассники представили в финале Уральских проектных смен в образовательном центре "Сириус". Фото: школа талантов УрФУ

Пять школьников из Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Первоуральска под руководством ординатора УГМУ Полины Паскевич создали комбинированный состав для защиты кожи рук работников на металлургическом производстве. Свою разработку старшеклассники представили в финале Уральских проектных смен в образовательном центре "Сириус".

Перед учениками 9–11-х классов стояла задача создать состав, который защищал бы кожу от частиц металла, легко смывался и не вызывал аллергии. Получив рецептуру, соответствующую всем параметрам, молодые ученые провели ряд экспериментов: школьники оценили состав на проницаемость с помощью модели искусственной кожи, изучили, насколько легко смывается вещество, а также проверили устойчивость пленки при температуре 90 градусов. Кроме того, был смоделирован вероятный сценарий использования средства на производстве — оно может находиться в бесконтактных дозаторах в цехах предприятий.

"Я поздравляю победителей! Очень рада, что среди них — наши будущие абитуриенты. Комбинированным универсальным защитным средством уже заинтересовались наши индустриальные партнеры, в настоящее время ведутся переговоры. Надеемся на плодотворное сотрудничество", — заявила ректор УГМУ Ольга Ковтун.

Отметим, в 2023 году на проектную смену УрФУ было подано свыше 300 заявок. В отборочный этап прошли 119 лучших школьников, однако только 6 проектов вышли в финал.

Как напомнили в департаменте информполитики Свердловской области, организацией Уральских проектных смен в образовательном центре "Сириус" занимается УрФУ при содействии правительства Среднего Урала. Работа по поддержке талантливых старшеклассников, которые посвящают себя техническому творчеству, исследовательской и проектной деятельности, проводится в рамках нацпроекта "Наука и университеты".