VPS хостинг: преимущества и недостатки использования, изучаем особенности VPS

Аренда VPS хостинга. Список преимуществ при использовании VPS. Основные недостатки VPS хостинга. Плюсы арендованных VPS хостингов для клиентов.
VPS хостинг: преимущества и недостатки использования
Используя хост VPS, клиент может рассчитывать на важную для себя выгоду – все выбранные и оплаченные ресурсы будут использованы для обслуживания проектов одного пользователя. Причем клиент может самостоятельно решить, как именно он использует выделенную мощность. Можно разместить на сервере один крупный сайт, интернет-магазин с большим количеством товаров и услуг, а также разделить ресурсы между несколькими мелкими проектами.
В результате клиент получает для себя следующие преимущества:
- Интернет-портал остается защищенным от недобросовестных «соседей», которые не соблюдают лимиты по трафику.
- Удастся создавать различное количество доменов, почтовых ящиков или баз данных, не придумывая себе проблем в результате многочисленных ограничений.
Если для полноценной реализации собственных планов клиенту потребуется установка определенного списка программ, компания-провайдер предоставляет оптимальную конфигурацию. Процедура настройки не требует каких-либо профессиональных знаний или опыта. Все, что потребуется от клиента – разобраться в функционале предоставленной панели управления.
Преимущества виртуального сервера: почему нужно выбрать VPS?
VPS хостинг относится к наиболее выгодным и рациональным решениям для современного бизнеса. В процессе использования мощностей виртуального сервера необходимо разобраться с особенностями работы всей системы: один физический сервер (компьютер) содержит в своей конструкции определенное количество выделенных серверов, успешно прошедших процедуру виртуализации.
Исходя из этого, стоит выделить несколько базовых достоинств:
- Наличие постоянного и выделенного объема ресурсов. Выбирая VPS хостинг, клиент изначально определяется с тем, сколько ресурсов понадобится для одного сайта или сразу для нескольких интернет-порталов.
- Превосходная защита всех информационных данных. Все большее количество компаний-провайдеров предлагают защиту от DDoS-атак в качестве дополнительных услуг.
- Огромные возможности настроить всю систему индивидуально под будущий проект.
Каждый клиент получает уникальную возможность – присвоить своим интернет-порталам индивидуальный IP-адрес.
Недостатки использования VPS хостинга
Несмотря на то, что работа с VPS хостингом имеет множество преимуществ, как для клиента, так и для его будущих проектов, чтобы оценить все особенности и характеристики, нужно ознакомиться и с некоторыми минусами.
Отмечают несколько незначительных недостатков:
- VPS немного дороже в сравнении с обычным сервером. Но для использования большего количества ресурсов с минимальным списком ограничений потребуется доплатить.
- Несмотря на всю простоту панели управления, для использования данного вида хостинга не обойтись без конкретных навыков администрирования, технических знаний. Перед тем, как купить VPS хостинг, важно изначально решить вопрос с дальнейшим администрированием. При отсутствии собственного опыта всегда можно рассчитывать на компанию-провайдера. Во многих компаниях клиентам доступны дополнительные услуги профессионалов.
Вышеперечисленные минусы являются незначительными для владельцев интернет-порталов, которые нуждаются в большом объеме ресурсов. В таком случае они готовы смириться с незначительными недостатками, которые перекрывает достаточное количество преимуществ. Причем каждая компания-провайдер предлагает собственный список плюсов в виде приятных бонусов и дополнительных услуг.