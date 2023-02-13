VPS хостинг: преимущества и недостатки использования, изучаем особенности VPS

Аренда VPS хостинга. Список преимуществ при использовании VPS. Основные недостатки VPS хостинга. Плюсы арендованных VPS хостингов для клиентов.

VPS хостинг: преимущества и недостатки использования

Используя хост VPS, клиент может рассчитывать на важную для себя выгоду – все выбранные и оплаченные ресурсы будут использованы для обслуживания проектов одного пользователя. Причем клиент может самостоятельно решить, как именно он использует выделенную мощность. Можно разместить на сервере один крупный сайт, интернет-магазин с большим количеством товаров и услуг, а также разделить ресурсы между несколькими мелкими проектами.

В результате клиент получает для себя следующие преимущества:

Интернет-портал остается защищенным от недобросовестных «соседей», которые не соблюдают лимиты по трафику.

Удастся создавать различное количество доменов, почтовых ящиков или баз данных, не придумывая себе проблем в результате многочисленных ограничений.

Если для полноценной реализации собственных планов клиенту потребуется установка определенного списка программ, компания-провайдер предоставляет оптимальную конфигурацию. Процедура настройки не требует каких-либо профессиональных знаний или опыта. Все, что потребуется от клиента – разобраться в функционале предоставленной панели управления.

Преимущества виртуального сервера: почему нужно выбрать VPS?

VPS хостинг относится к наиболее выгодным и рациональным решениям для современного бизнеса. В процессе использования мощностей виртуального сервера необходимо разобраться с особенностями работы всей системы: один физический сервер (компьютер) содержит в своей конструкции определенное количество выделенных серверов, успешно прошедших процедуру виртуализации.

Исходя из этого, стоит выделить несколько базовых достоинств:

Наличие постоянного и выделенного объема ресурсов. Выбирая VPS хостинг, клиент изначально определяется с тем, сколько ресурсов понадобится для одного сайта или сразу для нескольких интернет-порталов. Превосходная защита всех информационных данных. Все большее количество компаний-провайдеров предлагают защиту от DDoS-атак в качестве дополнительных услуг. Огромные возможности настроить всю систему индивидуально под будущий проект.

Каждый клиент получает уникальную возможность – присвоить своим интернет-порталам индивидуальный IP-адрес.

Недостатки использования VPS хостинга

Несмотря на то, что работа с VPS хостингом имеет множество преимуществ, как для клиента, так и для его будущих проектов, чтобы оценить все особенности и характеристики, нужно ознакомиться и с некоторыми минусами.

Отмечают несколько незначительных недостатков:

VPS немного дороже в сравнении с обычным сервером. Но для использования большего количества ресурсов с минимальным списком ограничений потребуется доплатить. Несмотря на всю простоту панели управления, для использования данного вида хостинга не обойтись без конкретных навыков администрирования, технических знаний. Перед тем, как купить VPS хостинг, важно изначально решить вопрос с дальнейшим администрированием. При отсутствии собственного опыта всегда можно рассчитывать на компанию-провайдера. Во многих компаниях клиентам доступны дополнительные услуги профессионалов.