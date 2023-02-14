Для чего можно использовать VDS, способы применить возможности VDS в разных сферах

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Возможности VDS. Популярные сценарии использования VDS. Дополнительные способы использования функционала VDS. Преимущества VDS сервера для разных проектов.

Для чего можно использовать VDS?

Как только владелец сайта понимает, что его интернет-портал уже «вырос» и ему недостаточно места на виртуальном хостинге, необходимо переходить на виртуальный сервер. В результате клиент получает полноценный root-доступ, возможность менять настройки, ПО, а также все остальные выделенные ресурсы. Особенно актуальна аренда VDS для тех, кто не желает тратить много денег на покупку сервера. Ведь ежемесячная плата за сервер редко превышает 200-250 рублей.

В первую очередь такие серверы являются идеальным вариантом для размещения всевозможных html-сайтов. Когда требуется разместить множество простых интернет-порталов, VDS сервер становится оптимальным вариантом. Статичные сайты не нуждаются в потреблении огромного количества ресурсов, а если их посещаемость минимальная или чуть выше средней – данный сервер можно назвать настоящей находкой. Причем размещение подобных сайтов осуществляется без каких-либо строгих ограничений, так как речь идет о вашем личном VDS.

Безусловно, для размещения подобных порталов можно применить и виртуальный хостинг, но большинство тарифных планов отличаются ограничениями на определенное количество доменов. Те, что не имеют ограничений, чаще всего намного дороже, чем VDS.

Варианты, как использовать VDS в работе

Существует множество вариантов, позволяющих успешно применять VDS в разных отраслях. Но в большинстве случаев такой сервер используют для:

Тестирования и разработки всевозможных программ, приложений, их конфигураций. В результате веб-разработчики получают уникальную возможность – тестировать собственные приложения на реальном сервере во время обучения. Работы с игровыми серверами. К примеру, при небольшом количестве игроков, можно VDS хостинг купить для игры в GTA: SAMP. Сервер с легкостью справится и с CS 1.6 или CS:GO, если количество игроков не превышает 8 человек. Собственного DNS. Наличие DNS может понадобиться по разным причинам: наличие множества сайтов, необходимость в корпоративном DNS для определенной компании или по причине, когда DNS провайдера не устраивает клиента из-за слишком низкой рабочей скорости.

Кроме того, некоторые пользователи применяют VDS для создания собственного VPN. Это отличный способ успешно обходить все блокировки и тем самым получать полноценный доступ к необходимым интернет-порталам.

Другие способы применения VDS

Выше перечислены самые популярные сценарии использования VDS, однако для получения исчерпывающей информации нужно ознакомиться и с дополнительными способами.

Среди таких способов выделяют:

Криптовалюты. В результате VDS выполняет функцию сервера и кошелька для цифровой валюты с определенным протоколом доказательств POS.

Различные финансовые боты, советники. В данном случае VDS для Битрикс используют и для размещения всевозможных «биржевых роботов» – это соответствующие скрипты, которые контролируют ситуацию на финансовом рынке.

Резервные копии. Клиент получает возможность настроить на своем сервере резервное копирование таким образом, чтобы передача по протоколам происходила необходимым для него образом.

Боты для разных мессенджеров. Используя недорогие VDS, удастся размещать боты для Telegram, Slack и прочее.

Демонстрация готовых проектов заказчикам. После выполнения порученной задачи фрилансер размещает проект на VDS, предоставляя заказчику полноценный доступ для тестирования.